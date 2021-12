Positivi al Covid alcuni atleti del Salerno, rinviata la partita dell'Ortigia

La Federnuoto ha comunicato ufficialmente il rinvio della partita tra Rari Nantes Salerno e Cc Ortigia, prevista sabato pomeriggio (18 dicembre) e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto. Il match in programma alla piscina comunale "Simone Vitale" è stato rinviato in maniera precauzionale a data da destinarsi in seguito ad alcune positività da Covid riscontrate nella Rari Nantes Salerno. In classifica l'Ortigia occupa la quarta posizione con 25 punti, la squadra campana è ferma a quota 15.

Il club siracusano torna in vasca nel 2022

Rinviata, per lo stesso motivo, anche la gara tra Quinto e Metanopoli. La gara non si giocherà a causa di alcune positività riscontrate nella squadra ligure. Il prossimo impegno dell'Ortigia l'8 gennaio 2022 con la sfida interna contro la Pro Recco. Scenderà in vasca invece il Telimar Palermo. La squadra di coach Baldineti, reduce dalla vittoria sulla vasca del Foro Italico contro la Lazio, sabato torna a giocare in casa contro il Posillipo.

Tre giocatori dell'Ortigia convocati in nazionale

Il commissario tecnico della della Nazionale italiana di pallanuoto maschile, Sandro Campagna, ha convocato 15 giocatori per il raduno collegiale del Progetto Tecnico Giovani del Settebello che si svolgerà a Ostia dal 19 al 22 dicembre. Tra i convocati ci sono anche tre giocatori dell'Ortigia: Francesco Cassia, Francesco Condemi e Filippo Ferrero.

