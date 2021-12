Trofeo Santa Barbara di nuoto, primo posto per la Polisportiva Ferrito di Palermo

Lo scorso weekend si è svolto presso la piscina di Paternò il Trofeo Santa Barbara di nuoto con gare riservate alla categoria Esordienti. Ottime prestazioni da parte degli atleti della Polisportiva Mimmo Ferrito di Palermo che ha vinto il trofeo regionale con il primo posto nella classifica generale con 437 punti con gli Esordienti A e B che hanno migliorando i propri record personali. Al secondo posto la Poseidon Swim di Catania con 375,50 punti, chiude il podio la Sun Club di Siracusa con 144. Il prossimo weekend ci saranno, sempre a Paternò, le prove si qualificazione per il campionato regionale categoria Ragazzi. Il 16 dicembre è in programma la Coppa Caduti di Brema, il campionato italiano di società. Il 17-18 le qualificazioni per i campionati regionali categoria Assoluti.

Marchello (Pol. Ferrito): "Weekend positivo"

"È stato un weekend positivo, non solo per i risultati ma anche per il fatto che i bambini si sono ritrovati ad affrontare una competizione regionale di questo tipo per la prima volta. Siamo felici che la nostra società si sia distinta in tutti gli stili", ha detto Daniele Marchello, allenatore degli Esordienti A e B della Polisportiva Ferrito.

Tre gare e staffette miste

Gli atleti hanno partecipato a tre gare più le staffette e una staffetta mixed per società. In tutte le gare, escluse quelle a dorso, la partenza dal blocco è stata effettuata con i concorrenti della serie precedente ancora in acqua per mantenere il distanziamento interpersonale tra gli atleti. Sono stati premiati i primi tre atleti classificati per categoria/gara, le prime tre staffette e le prime tre società classificate.

I risultati di domenica

Nei 200 metri stile libero Esordienti B femminili, primo posto per Autpora Bongiorno (Pol.Ferrito), davanti a Grteta Marino (Poseidon Swim) e Rachele Casablanca (Aqua Fit). Nei 200 metri stile libero Esordienti A femminili primo posto per Giorgia Moceo (Sun Club) che ha preceduto Marianne Nicole Platania (Poseidon Swim) e Desiree Napolitano (Idra Nuoto e Fitness). Nei 200 metri stile libero Esordienti B maschili ha vinto Manfredi Ardito (Pol.Ferrito), secondo posto per Giuseppe Andrea Aldisio (Poseidon Swim), terso Valerio Contorno (Nadir Palermo). Nei 200 metri stile libero Esordienti A maschili successo per Sebastiano Zammitti (Cc Ortigia), davanti a Otello Merano (Sicilia Nuoto) e Riccardo Ardito (Pol.Ferrito). Nei 100 metri rana Esordienti B femminili primo posto per Maya Lipari (Pol.Ferrito), che precede Matilde Palma (Marsala Nuoto) e Carla Comis (Poseidon Swim). Nei 100 metri rana Esordienti B maschili vince Matteo Di Mauro (La Meridiana), davanti a Luca Lo Dolce (Swim Power Bagheria) e Alessio Montesanto (Pol.Ferrito). Nei 100 metri rana Esordienti A maschili vince Dario Miccichè (Pol.Ferrito), davanti a Lorenzo Ferro (Pol.Nadir) e Leonardo Rosano (Cc Ortigia). Nei 200 metri misti Esordienti A femminili vince Ginevra Costanzo (Poseidon Swim) davanti a Lucia Mudanò (Sun Club) e Marianne Nicole Platania (Poseidon Swim). Nei 200 metri misti Esordienti B maschili primo posto per Simone D'Agata (Poseidon Swim), davanti a Mario Farris (Swim Power Bagheria) e Paolo Brullo (Pol.Erea). Nei 200 metri misti Esordienti A maschili primo posto per Salvatore Parenti d'Ignoti (Sicilia Nuoto), secondo Matteo Carnabuci (Poseidon Swim) e Mario Alberto Campagna (Idra Nuoto e Fitness). Nella staffetta 4x50 misti Esordienti A femminili primo posto per la Polisportiva Ferrito, davanti alla Poseidon Swim e La Braciera Cus Palermo. Nella staffetta 4x50 misti Esordienti A maschili primo posto per la Polisportiva Ferrito, davanti a Poseidon Swim e Idra Nuoto e Fitness.

