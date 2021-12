Pallanuoto, il Telimar Palermo ospita il derby (a porte chiuse) con l'Ortigia

Grande attesa alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo per il derby in programma domani (sabato 4 dicembre) fra i padroni di casa del Telimar e i "cugini" del Circolo Canottieri Ortigia, valido per la decima giornata del girone di andata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. Squadre in vasca alle ore 15 per una partita (a porte chiuse) che in realtà ne contiene tante altre. Non solo perché si tratta di un derby siciliano tra due formazioni attrezzate e forti, ma anche perché sarà l’antipasto di una sfida che, il 12 gennaio e il 9 febbraio 2022, si trasferirà sul palcoscenico internazionale, con le semifinali di Euro Cup. La gara di A1 sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Telimar. In classifica l'Ortigia è al secondo posto con 25 punti, due in meno della corazzata Pro Recco. I palermitani occupano il sesto posto in classifica, avendo avuto lo svantaggio di affrontare tutte le big - Pro Recco, Brescia e Rari Nantes Savona - in trasferta, e Trieste in casa.

Il tecnico del Telimar: "Abbiamo le potenzialità per fare bene"

Il Club dell’Addaura si presenta all’appuntamento dopo aver studiato a fondo la partita di sabato scorso persa contro la Pro Recco a Punta Sant’Anna. Una battuta d’arresto, quella contro i Campioni d’Europa in carica, che coach Marco Gu Baldineti ha già archiviato: «È stata una partita dura, complicata, con condizioni climatiche difficili. Penso, però, che alla fine la squadra abbia giocato, nonostante il risultato dica altro. Siamo riusciti a schiacciare il Recco a zona. Il problema sono state le conclusioni su cui abbiamo sbagliato tanto, ma rimango molto fiducioso per la partita di domani con l'Ortigia, una squadra cresciuta molto da inizio stagione e dalla sfida che ci ha visti vincitori a Siracusa in Coppa Italia. Una squadra che fa del ritmo sostenuto e delle ripartenze il suo punto di forza. In campionato finora non hanno mai perso. Sarà una partita difficile, equilibrata, in cui vincerà chi sbaglierà di meno, ma noi abbiamo tutte le potenzialità per far bene». Un derby fa sempre storia a sé: «Ci teniamo tutti – prosegue il tecnico ligure –. La rivalità sportiva, sana – sottolinea Baldineti –, si sente ed è contagiosa. Tutti vogliono far bene e non ho dubbi sull’approccio che avranno i ragazzi in acqua. So che manterranno la giusta concentrazione e ci metteranno lo stesso impegno di sempre, che non è mai mancato da inizio stagione. L’attenzione, ogni tanto, sì, ma in partite come queste le giuste motivazioni non mancano di certo».

Il presidente del Telimar: "Sarà un match spettacolare"

"Questa stagione vede la pallanuoto siciliana sugli scudi con tre squadre in A1 che stanno disputando un eccellente Campionato e TeLiMar ed Ortigia che si contenderanno l’accesso nella finalissima della LEN Euro Cup – afferma il presidente del Telimar, Marcello Giliberti -. Avremo modo di assistere, quindi, ad un match spettacolare, come tutti i derby giocati negli ultimi anni contro i cugini siracusani, con i quali ci lega un rapporto di collaborazione e che ci vede in acqua sempre impegnati in match tiratissimi, che si risolvono sempre a quarto tempo perché cui nessuno ci sta a perdere. Credo che le due squadre si equivalgano, confido sull’esperienza e sulla caratura del nostro tecnico e di alcuni nostri top player, come sulla freschezza e sul DNA palermitano degli altri componenti del nostro roster, per sfoderare una grande prestazione che, se non sbaglieremo nulla, potrà consentirci di ottenere un risultato importantissimo. Purtroppo, ancora manca l’agibilità e giocare senza il nostro pubblico sarà per noi un grande handicap. Spero che l’Amministrazione Comunale risolva il problema e che già da gennaio possiamo giocare con il nostro pubblico a sostenerci".

Nicosia e Marziali col Settebello in Croazia

Subito dopo il match, oltre a Nicosia e Marziali che raggiungeranno il Settebello a Zagabria per il secondo common training con la Croazia - in cui è convocato Andrija Basic - dopo quello di inizio novembre, confermati per il progetto tecnico della Nazionale Azzurra anche Mario Del Basso e Davide Occhione. I due si uniranno agli altri atleti scelti dal CT Sandro Campagna, per proseguire il loro percorso di crescita, dal 5 all’8 dicembre, al centro federale di Ostia.

In casa Ortigia out Mirarchi, in dubbio Napolitano

In casa Ortigia, in questi giorni si parla poco e si lavora come sempre con grande concentrazione, consapevoli della difficoltà dell’impegno, soprattutto considerando l’assenza di Mirarchi, che ha ripreso ad allenarsi ieri, e le condizioni ancora da valutare di Napolitano, rientrato pochi giorni fa dopo oltre dieci giorni di assenza per via del Covid che lo aveva colpito al rientro della doppia trasferta di Szolnok e Savona. I biancoverdi hanno recuperato dalle fatiche delle scorse settimane e sono pronti ad andare a Palermo per giocarsi le proprie possibilità e provare a portare a casa un risultato positivo.

Il tecnico dell'Ortigia: "Telimar avversario insidioso e difficile"

“Questo è un derby, una gara molto sentita fra due squadre siciliane che, successivamente, si affronteranno per un obiettivo ancora più grande in Europa - ha detto il coach dell'Ortigia, Stefano Piccardo - . Questa è innanzitutto una partita di campionato e va presa come tale. Sappiamo che andiamo a giocarcela senza un giocatore importante (Mirarchi) e con un altro (Napolitano) che c’è ma non so ancora se scenderà in acqua, contro una formazione che quest’anno si è attrezzata in maniera importante. Sarà un impegno serio, poi tutto quello che attiene le condizioni psicologiche o le difficoltà che potremmo incontrare costituisce sempre un momento di crescita per la squadra. Ben vengano queste tensioni, e questi momenti, soprattutto per il tipo di squadra che siamo. A livello mentale stiamo bene, i ragazzi hanno voglia di giocare questa partita e quelle successive con Brescia e Salerno. Sotto il punto di vista delle energie fisiche, è inevitabile che, con due giocatori in meno, ci siano stati dei momenti in cui siamo mancati un po’ e abbiamo giocato in maniera più disordinata. A Palermo dovremo fare di necessità virtù, contro una squadra che, sono sicuro, preparerà la partita nella maniera giusta. Cosa che speriamo di fare anche noi”. Il tecnico biancoverde conosce bene il Telimar e i suoi punti di forza: “Loro sono una formazione difficilissima da affrontare, come sono difficili tutte quelle allenate da Baldineti, che per me, sotto il punto di vista lavorativo, è sempre un’ispirazione, in quanto aggiunge sempre qualcosa a livello tattico. Le squadre allenate da lui sono famose per la sua difesa, che sa far giocare molto bene. Bisogna avere pazienza, cercare di attaccarla nel modo giusto, provando a trovare gli spazi. Questa, secondo me, sarà la chiave della partita, da una parte e dall’altra”.

Cassia: "Andiamo a Palermo con la mentalità giusta"

Del derby parla anche il giovane biancoverde Francesco Cassia, che sottolinea, come fatto dal suo coach, la voglia della squadra di giocare questa partita: “Fisicamente stiamo benissimo, perché, da inizio anno, con la preparazione, abbiamo lavorato molto bene. Mentalmente anche, non ci siamo fatti scoraggiare dall’assenza di Christian e Cristiano. Senza di loro, che sono due pezzi fondamentali della squadra, siamo riusciti comunque ad esprimere un buon livello di gioco e a vincere, e questo ci ha dato forza e consapevolezza come gruppo. Poi un derby è sempre un derby, si affronta sempre con la mentalità giusta e con le giuste motivazioni, quindi siamo carichi. Noi andiamo là per vincere. Se siamo al completo o no, noi giochiamo sempre per vincere. Siamo cresciuti come livello di gioco e stiamo crescendo anche mentalmente, quindi non facciamo più ragionamenti di classifica o punti, anche in trasferta andiamo sempre per cercare i tre punti, sia che si giochi contro l’ultima che contro la prima in classifica”.

Le probabili formazioni

TeLiMar Palermo: 1. Nicosia, 2. Del Basso, 3. Turchini, 4. Di Patti, 5. Occhione, 6. Vlahovic, 7. Giliberti, 8. Marziali, 9. Lo Cascio, 10. Irving, 11. Lo Dico, 12. Basic, 13. De Totero

Allenatore: Baldineti

C.C. Ortigia: 1. Tempesti, 2. F. Cassia, 3. F. Condemi, 4. A. Condemi, 5. Klikovac, 6. Ferrero, 7. Di Luciano, 8. Gallo, 9. Giribaldi, 10. Rossi, 11. Vidovic, 12. L. Cassia, 13. Piccionetti.

Allenatore: Piccardo

Arbitri: Raffaele Colombo e Stefano Pinato. Delegato: Gianluca Centineo

© Riproduzione riservata