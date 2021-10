Tennis: sfida d'alta classifica per Vela Messina, cerca la prima vittoria il Match Ball Siracusa

Terza giornata nel torneo di tennis di Serie A1. Domenica 24 ottobre, con inizio alle ore 10, squadre maschili in campo, osserva una sosta, invece, il massimo campionato femminile.

Nel gruppo 2, il Match Ball Siracusa è in cerca della prima vittoria e ospiterà il Tc Santa Margherita Ligure che, come i siciliani, non hanno ancora vinto quest'anno. Nello stesso girone, il New Tennis Torre del Greco è chiamato a difendere il primato sui campi in sintetico dello Sporting Club Sassuolo (due pareggi fin qui per gli emiliani).

Nel girone 4, sfida al vertice per Vela Messina che in casa attende il il Tc Italia Forte dei Marmi, finalista nell’edizione 2020, che domenica scorsa ha rilanciato le proprie ambizioni con un “cappotto” contro la matricola Junior Perugia. Il Parioli, che ha attualmente 4 punti, rende visita squadra umbra.

La formula prevede quattro gironi da 4 squadre ciascuno, con incontri di andata e ritorno, con le prime classificate di ogni gruppo qualificate alle semifinali play-off, per designare quelle che saranno le due contendenti per lo scudetto (in sede unica, ancora da definire).

La fase a gironi è articolata in sei giornate e terminerà il 21 novembre. Play-off e play-out si disputeranno con gare di andata e ritorno il 28 novembre e 5 dicembre, mentre le finali sono in programma l’11 e 12 dicembre, in sede unica.

