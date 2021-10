Tennis: il Ct Palermo vuole allungare la striscia vincente, Tc2 cerca la prima vittoria, Siracusa fuori casa

Domenica torna in campo la serie A2 maschile di tennis. Nel girone 1, il Tc Siracusa va a far visita al Circolo Tennis Bari. I siciliani che in questo campionato hanno ottenuto la prima vittoria domenica scorsa, in casa, contro il Tennis Viserba di Rimini per 4-2 cercano la prima vittoria esterna. Di fronte, i pugliesi che sono stati invece sconfitti, nell'ultimo turno, dal Padova.

Nel girone 2, il Ct Palermo, reduce da 3 vittorie in altrettante giornate, giocherà contro St Bassano – Progress Profiles che domenica scorsa ha pareggiato con il match Ball Firenze. Omar Giacalone e compagni vogliono allungare la striscia vincente dopo l'ultima affermazione per 5-1 sui campi di viale del Fante contro il Lecco..

Nel girone 4, il Tc2 Palermo, che fin qui non ha ancora vinto, ospiterà la società Canottieri Casale, reduce da un pareggio contro il Ct Bologna. I siciliani domenica scorsa hanno perso fuori casa contro l'Amp Pavia per 6-0.

Domani, tutti gli incontri avranno inizio alle 10.

Non si gioca, invece, in campo femminile.

