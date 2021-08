Olimpiadi, i risultati degli azzurri: argento di Rizza nella canoa, impresa di Paltrinieri che conquista il bronzo

Messa in cassaforte la sesta medaglia d'oro nel ciclismo su pista, l’Italia ha conquistato oggi, 5 agosto, un bronzo con Gregorio Paltrinieri, terzo nella 10 chilometri (nuoto di fondo) e un argento con Manfredi Rizza nella canoa sprint.

Ci riprova Marcell Jacobs dopo l'oro nei 100 metri. L'azzurro si è qualificato per la finale 4x100 con Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu con il nuovo record italiano. Ma oggi c'è grande attesa anche per la canoa e la lotta libera.

6.00 - KARATE. Viviana Bottaro è nella finale per il bronzo del kata del programma olimpico del karate a Tokyo 2020. In una delle due finali per il terzo posto, l'azzurra sfiderà l'americana Sakura Kokumai.

5.52 - LOTTA. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Frank Chamizo ha ottenuto la qualificazioni per le semifinali della lotta libera 74 chili. Nei quarti di finale l'italiano ha sconfitto Turan Bayramov (Azerbaigian) per 3 a 1.

4.46 - CANOA. L'azzurro Manfredi Rizza è medaglia d'argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per stabilire l'ordine d'arrivo è stato necessario il fotofinish: a precedere l'azzurro solo l'ungherese Sandor Totka, oro con 45 millesimi di secondo. La medaglia di Rizza è la numero 32 di Tokyo 2020 per l'Italia, che così uguaglia il bottino di Atene 2004 (dove furono 10 ori, 11 argenti e 11 bronzi, miglior risultato dal 2000) quando mancano quattro giornate di gara compresa l'attuale. Il medagliere azzurro al momento conta 6 ori, 10 argenti e 16 bronzi.

4.42 - 4x100 MASCHILE. L'Italia si è qualificata alla finale della 4x100 metri piani, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto composto nell'ordine da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu ha chiuso al terzo posto la sua semifinale col tempo di 37''95, nuovo record italiano (il precedente era 38''11) e quarto tempo tra gli otto della squadre qualificate. Fuori dalla finale la staffetta Usa, solo sesta nella batteria corsa dagli azzurri. Meglio del quartetto Patta-Jacobs-Desalu-Tortu hanno fatto la Giamaica (37''82), la Cina (37''92) e il Canada con lo stesso tempo. In finale correranno anche Gran Bretagna (38''02), Giappone

3.38 - 4x100 FEMMINILE. Il quartetto azzurro della 4x100 femminile di atletica ha chiuso al sesto posto la sua semifinale al sesto posto, fissando il nuovo primato italiano in 42''84, sei decimi meno del precedente. Il tempo di Anna Bongiorni, Gloria Hooper, Irene Siragusa e Vittoria Fontana, non è sufficiente ad andare in finale, perchè e' il terzo miglior tempo tra le ripescabili, che sono due. Una valutazione su una possibile invasione di corsia della Giamaica, terza nella batteria delle azzurre, sarebbe in corso.

1.19 - NUOTO. Impresa di Gregorio Paltrinieri. L'azzurro è medaglia di bronzo nella 10 chilometri di nuoto da fondo. Paltrinieri, che ha da poco sconfitto la mononucleosi, aveva già ottenuto l'argento negli 800 metri stile libero. La prova della 10 chilometri di nuoto è stata vinta dal tedesco Florian Wellbrock, che ha conquistato la medaglia d'oro con il tempo di 1h48'33"7; secondo, e medaglia d'argento, l'ungherese Kristóf Rasovszky, che ha chiuso con un ritardo di 25"3; Paltrinieri, medaglia di bronzo, ha completato la prova a 51"2 dal vincitore. E' la prima volta nella storia dei Giochi che un atleta azzurro si prende due medaglie fra piscina (argento) e acque libere (bronzo).

