Olimpiadi, i risultati degli azzurri: il ciclismo su pista a caccia dell'oro, delusione Bruni nel fondo

Per gli azzurri in gara alle Olimpiadi di Tokyo oggi c'è grande attesa sul ciclismo su strada: Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna sfideranno la Danimarca per conquistare la medaglia d'oro nell’inseguimento. Ma occhi puntati anche sui quarti di finale della pallanuoto maschile e della pallavolo femminile.

7.oo K2. Nel programma della canoa sprint delle Olimpiadi di Tokyo 2020, con il terzo posto nei ripescaggi, la coppia italiana del K2 1000 metri, formata da Samuele Burgo e Luca Beccaro, è riuscita a centrare la qualificazione alle semifinali.

Eliminata invece Francesca Genzo, che oggi era impegnata nel K1 500 metri donne: ieri l'azzurra aveva partecipato alla finale del K1 200 metri, chiudendo al settimo posto.

5.23. PALLAVOLO. E' la Corea del Sud la prima semifinalista del torneo di pallavolo femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel primo quarto di finale le coreane hanno sconfitto al tie break la Turchia e ora attendono la vincente della sfida tra Brasile e Russia, che giocheranno alle ore 21.30 giapponesi (le 14.30 italiane).

Dall'altra parte del tabellone, Italia-Serbia (alle ore 10 italiane) e Usa-Repubblica Dominicana (alle ore 6 italiane)

4.17. - 110 OSTACOLI. Paolo Dal Molin ha fallito l'accesso alla qualificazione dei 110 ostacoli delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro ha chiuso una delle tre semifinali al quarto posto, con il tempo di 13''40, che non gli ha garantito il ripescaggio, riservato ai due migliori tempi. "Mi aspettavo di fare molto molto meglio. La delusione è grande", ha detto Dal Molin ai microfoni Rai.

3.20 - CANOA. Nella canoa sprint Manfredi Rizza ha ottenuto la qualificazione alle semifinali del K1 200 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro ha vinto la sua batteria con il tempo di 34''867.

1.35 - NUOTO. La brasiliana Ana Marcela Cunha ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km di fondo femminile alle Olimpiadi di Tokyo nella acque dell'Odaiba Marine Park. Solo quattordicesima l'azzurra Rachele Bruni. Medaglia d'argento per l'olandese van Rouwendaal Sharon e bronzo all'australiana Kareena Lee.

"Ho sofferto subito, ho cercato di restare nel primo gruppo, ma quando hanno fatto lo strappo finale non ce l'ho fatta. Non era atteso questo risultato, provo rabbia, mi dispiace veramente tanto". Rachele Bruni non riesce a trattenere le lacrime di rabbia ai microfoni della Rai. "Ero tranquilla - aggiunge l'azzurra - ma ho accusato la gara veloce fin da subito, ho cercato di stare nel gruppo in fondo per non consumare energie ma ne ho consumate tante, troppe"

© Riproduzione riservata