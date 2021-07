Olimpiadi, Sicilia ancora protagonista: bronzo per Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi

Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi, categoria 81 kg. Il siciliano, originario di Castelvetrano, ha alzato 365 kg (165+200), battuto soltanto dal cinese Xiaojun Lyu (374 kg) e dal dominicano Bonnat Michel (367 kg).

"È una medaglia pesantissima perché ottenuta in una delle categorie più difficili in assoluto. Siamo davvero di fronte a un risultato straordinario". Il presidente della Federazione italiana pesistica Antonio Urso commenta così la medaglia di bronzo conquistata da Pizzolato.

"Nino è partito battendo il record italiano nella prima prova, a dimostrazione di una prestazione di assoluto livello tecnico - prosegue il numero uno della Fipe - Come al solito, poi, con la sua mentalità vincente ha provato ad alzare 210 kg per vincere l’oro. Noi ci credevamo, avevamo la possibilità di farcela, il tentativo non è stato azzardato ma lo abbiamo portato in pedana perché si poteva fare, poi naturalmente ci sono le dinamiche della competizione".

Pizzolato, che compirà 25 anni il prossimo 20 agosto, in carriera è stato medaglia di bronzo nel 2014 ai campionati mondiali juniores, categoria fino a 85 kg. Lo stesso anno ha disputato ad Almaty pure i suoi primi Mondiali seniores terminando al 24º posto. Dal 2015 al 2016 è stato per due anni consecutivi campione europeo juniores e vicecampione mondiale juniores, sempre nella categoria degli 85 kg.

Il castelvetranese ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di Anaheim 2017 (358 kg totali), ottenendo il terzo posto anche nello strappo (162 kg), conquistando una medaglia che per l'Italia mancava in questa competizione da 32 anni. Pizzolato si è anche laureato campione europeo negli 81 kg ai campionati di Batumi 2019 (primo anche nello slancio con 201 kg) e a Mosca 2021 con il record italiano di 370 kg.

© Riproduzione riservata