Olimpiadi, i risultati degli italiani: Nespoli d'argento nel tiro con l'arco, 4 medaglie

Un argento e tre bronzi. A metà giornata giapponese, l’ottava di gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia incrementa il suo medagliere. La giornata era cominciata con il bronzo di Simona Quadarella negli 800 stile, è proseguita con quello di Irma Testa nella boxe femminile - una storica prima volta per le donne del ring - ed è salita di un altro gradino del podio con l’argento di Mauro Nespoli nel tiro con l’arco. La quarta medaglia è quella del siciliano Antonino Pizzolato, bronzo nel sollevamento pesi, categoria 81 kg.

C'è poi anche un altro azzurro medagliato, anche se a posteriori: è il canottiere Bruno Rosetti, positivo al Covid un’ora prima della sua finale del quattro senza e sostituito prima che i compagni andassero al bronzo. Il Coni aveva chiesto di riconoscere la medaglia anche a lui, il Cio ha detto sì. Brilla nella giornata anche la vittoria dell’Italia del basket contro la fortissima Nigeria, targata Nba, 80 a 71. Gli azzurri di Sacchetti si qualificano ai quarti ed è già questo un gran risultato per una nazionale che si è qualificata all’ultimo secondo.

E a questo punto tutto è possibile. Restando alle certezze, il medagliere dell’Italia conta al momento 24 podi, anche se gli ori restano due e il rimpianto di giornata è quello dell’arciere Nespoli. Percorso netto fino alla finale, dove era partito in vantaggio fino al 3-1 col turco Mete Gazoz che poi ha piazzato una serie di 10 a bersaglio e ha invertito la rotta della sfida, prendendosi l’oro e lasciando l'argento all’azzurro. Si chiude con un bronzo il magnifico percorso sul ring di Irma Testa, prima donna italiana a prendere una medaglia sul ring olimpico.

L’azzurra ha perso ai punti (1-4) il suo match di semifinale pesi piuma con la filippina Petacio: incontro molto equilibrato contro la campionessa del mondo e al verdetto finale Testa ha abbracciato l’avversaria. «Questa medaglia è frutto di tantissimi sacrifici: non ho sbagliato nulla in questi anni». Simona Quadarella si riscatta dalla delusione dei 1500 stile e in apertura della settima giornata di Tokyo 2020 regala a se stessa e all’Italia la ventunesima medaglia, un bronzo negli 800 stile.

«E' la medaglia del mio riscatto», dice la romana a bordo vasca, «ora posso tornare a casa tranquilla». Meno serena Jessica Rossi, che anche nella prova mista della fossa olimpica con l’ex marito Mauro De Filippis patisce la maledizione del portabandiera. L’oro olimpico di Londra sbaglia otto piattelli (uno solo per De Filippis) e chiude le qualificazioni al dodicesimo posto. L’oro va alla Spagna che batte la coppia di San Marino, argento dopo il primo podio assoluto ai Giochi di Alessandra Perilli nella prova femminile.

Nell’atletica, qualificazione alla finale e record italiano del disco per Daisy Osakue (63.66). Fuori agli ottavi la squadra di Judo azzurra, sconfitta da Israele. Nel nuoto, la staffetta mista con Federica Pellegrini sfiora il podio, e chiude quarta in una gara vinta dalla Gran Bretagna che unisce all’oro anche il nuovo primato del mondo.

Oro e record mondiale anche per Dressel, che si prende il suo terzo titolo olimpico nei 100 delfino. Un’altra campionessa americana invece continua il suo calvario olimpico: Simon Biles, alle prese con i suoi demoni, rinuncia anche alle finali individuali di volteggio parallele. La situazione sanitaria continua ad essere monitorata, ma con il corpo libero e la trave sole gare rimaste, l’Olimpiade della campionessa più attesa sembra davvero al tramonto.

10:57 - SOLLEVAMENTO PESI: l’azzurro Antonino Pizzolato è medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 del sollevamento pesi categoria -81 kg, preceduto solo dal cinese Lyu Xiaojun (oro) e dal dominicano Zacarias Michel Bonnat (argento). L’ azzurro ha alzato 165 allo strappo e 200 allo slancio, per un totale di 365 chili.

9:59 - TIRO CON L'ARCO: Mauro Nespoli è medaglia d’argento nel torneo olimpico individuale di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo. In finale l’azzurro è stato sconfitto 6-4 dal turco Mete Gazoz (26-29 28-28 27-26 29-29 29-26).

9:52 - VELA: grande delusione per Mattia Camboni nella medal race del windsurf RS:X. L’azzurro, 3° prima della regata decisiva, è stato squalificato in partenza e ha dovuto abbandonare le speranze di podio, finendo 5° nella classifica generale. Oro all’olandese Badloe, argento al francese Goyard, bronzo al cinese Bi.

8:59 - TIRO CON L'ARCO: Mauro Nespoli è in finale per l’oro nel tiro con l’arco individuale nel torneo olimpico di Tokyo 2020. L’azzurro ha battuto Tang Chih-Chun di Taipei

8:30 - TIRO A SEGNO: niente finale per Sofia Ceccarello nella gara di carabina 3 posizioni ai Giochi Olimpici di Tokyo. L'azzurra ha chiuso le qualificazioni al 21° posto

8:29 - BASKET: l’Italia del basket ha battuto la Nigeria per 80-71 e si è qualificata per i quarti di finale del torneo olimpico.

8:25 - VELA: Marta Maggetti conferma il 4° posto finale nella regata olimpica del windsurf RS:X. L’azzurra ha chiuso in quarta posizione anche la Medal Race dietro le tre atlete che si sono divise il podio. Oro alla cinese Lu, argento alla francese Picon, bronzo alla britannica Wilson.

8:15 - TIRO CON L'ARCO: Mauro Nespoli è in semifinale nel torneo olimpico individuale di tiro con l’arco. L’azzurro ha battuto 6-4 il tedesco Florian Unruh e ora sfiderà il tiratore di Taipei Chih-Chun Tang.

7:20 - SCHERMA: la squadra di sciabola femminile sarà in gara per la medaglia di bronzo. Nella semifinale contro la Francia, il team azzurro è stato battuto 45-39. Prossimo avversario dell’Italia sarà la Corea.

6:58 - PUGILATO: non è bastato una straordinaria prestazione, con anima e cuore, ad Irma Testa per accedere alla finale olimpica della categoria fino a 57 chilogrammi nel pugilato. L’azzurra, comunque medaglia di bronzo, è stata sconfitta davvero di pochissimo dalla filippina Nesthy Patecio che si presentava da campionessa del mondo in carica. Testa ha vinto la prima ripresa, la filippina la seconda e successivamente la terza. Per la boxe italiana femminile, a Tokyo solo con quattro atlete (nessuno uomo), si tratta di una storica medaglia.

6:01 - TIRO CON L'ARCO: Mauro Nespoli avanza nella gara individuale del tiro con l’arco. L’azzurro agli ottavi di finale ha superato con un netto 6 a 0 il brasiliano Marcus D’Almeida con i parziali di 29-28, 28-26 e 29-25. Alle ore 15 locali (le 8 in Italiaì), il forte arciere italiano sfiderà ai quarti il tedesco Florian Unruh.

05:11 - ATLETICA: l'azzurra Daisy Osakue fa registrare il record italiano nel lancio del disco con 63,66 metri, durante le qualificazioni a Tokyo. Eguagliato il primato di Agnese Maffeis che risaliva al 1996. L’azzurra è entrata nella finale olimpica in programma lunedì 2 agosto.

05:06 - JUDO: dai tatami del Nippon Budokan di Tokyo arriva una delusione: l’Italia del judo è stata eliminata al primo turno nella gara a squadre delle Olimpiadi. Gli azzurri sono stati battuti, e quindi eliminati, da Israele per 3 a 4. A pesare sono state le due sconfitte incassate da Maria Centracchio, bronzo individuale nella categoria fino a 70 kg. Tra gli uomini bene Parlati, sconfitto per ippon Mungai.

04:03 - NUOTO: Simona Quadarella ha conquistato la medaglia di bronzo sugli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra ha toccato in 8'18"35. Oro all’americana Kathleen Ledecky (8'12"57), argento all’australiana Ariarne Titmus (8'13"83).

02:32 - ATLETICA: l'azzurra Linda Olivieri, quarta nella sua batteria si è qualificata per la semifinale dei 400 ostacoli. Fra le possibili ripescate Yadisleidy Pedroso Gonzalez. Solo sesta e quindi esclusa Eleonora Marchiando

