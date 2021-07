Volley, l'Italia vince in rimonta contro il Canada. Blengini: "Rotto il ghiaccio"

Comincia con una vittoria sofferta e in rimonta al tie-break per 3-2 (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11) contro il Canada il percorso della nazionale maschile di volley nel torneo olimpico.

Gli azzurri hanno sicuramente accusato l'emozione dell’esordio, sono apparsi molto contratti e nei primi due set non sono mai riusciti a mettere in mostra una buona pallavolo. Sotto 2-0 e in difficoltà, i ragazzi di Blengini sono riusciti a compattarsi reagendo da squadra vera e alla fine, palla su palla, hanno progressivamente recuperato fino a mettere gli avversari nell’angolo conquistando così il primo importante successo.

Nota di merito per Alessandro Michieletto che, all’esordio in questi Giochi Olimpici, non ha di certo pagato lo scotto dell’emozione mettendo a segno 24 punti chiudendo con il 59% in attacco. Molto bene anche Juantorena con 21 punti; con loro buona prova anche di Vettori subentrato a Zaytsev a partire dalla fine del secondo set.

"Abbiamo sofferto molto - ha ammesso Blengini - Sapevamo che sarebbe stata una prova difficile e non solo perchè era la prima ma perchè il Canada ha grande qualità e lo ha dimostrato. Ce lo aspettavamo, ma abbiamo saputo reagire e la parte psicologica non ci ha condizionato. Bisognava rompere il ghiaccio e lo abbiamo fatto". "Questo è solo l’inizio - ha dichiarato Alessandro Michieletto - sapevamo sarebbe stata una battaglia e ce ne saranno molte altre. Dobbiamo assolutamente crescere, io ho cercato di dare il mio meglio per aiutare la squadra a uscire da una situazione molto complicata. Siamo stati bravi a trovare una maniera per cambiare rotta".

"Il Canada è una squadra che gioca una buona pallavolo, potendo contare su giocatori che militano o hanno militato nel campionato italiano - ha osservato Simone Giannelli - Ci aspettavamo un match duro e il rimpianto è per il primo set quando non abbiamo sfruttato una buona occasione per chiudere, magari sarebbe cambiato qualcosa. Le vittorie fanno sempre bene". ITALPRESS

© Riproduzione riservata