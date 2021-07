Prima medaglia d’oro assegnata ai Giochi olimpici di Tokyo. A conquistarla la cinese Qian Yang al termine della finale 10 metri carabina femminile di tiro a segno. La tiratrice cinese ha chiuso con 251.8.

Argento per la russa Anatasiia Galashina (251.1), bronzo per la svizzera Nina Christen con 230.6. L’azzurra Sofia Ceccarello, unica italiana in gara, era stata eliminata nelle qualificazioni. ITALPRESS

