F1, Hamilton in pole position in Ungheria davanti a Bottas. Settimo Leclerc

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gp di Ungheria di Formula 1. Sul circuito dell’Hungaroring, il pilota della Mercedes firma il miglior giro in 1'15"419 e scatterà dalla prima fila con il compagno di squadra Valtteri Bottas (+0"315). Terzo posto per Max Verstappen (+0"421) davanti all’altra Red Bull guidata da Sergio Perez.

Quinto Pierre Gasly (AlphaTauri), che precede la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc, settimo per una questione di millesimi. Completano la Top 10 Esteban Ocon e Fernando Alonso (Alpine) e Sebastian Vettel (Aston Martin).

"È stata una qualifica straordinaria, un giro fantastico, un lavoro di squadra eccezionale, anche da parte di Valtteri Bottas, stiamo facendo crescere la macchina con lo sviluppo, grazie ai ragazzi in fabbrica. È molto positivo monopolizzare la prima fila dopo tanto tempo». Lewis Hamilton è soddisfatto della pole position nelle qualifiche del Gp di Ungheria e per nulla infastidito dai 'booo' arrivati dagli spalti, dove il pubblico sostiene in prevalenza il suo rivale, Max Verstappen. "Quelli che mi fanno 'booo' non raggiungono l'obiettivo - ha commentato -, mi danno ulteriore carica, non mi dispiace".

Le due Mercedes in gara saranno le uniche due monoposto fra le prime dieci a partire con le gomme medie, mentre le altre monteranno le soft, anche le due Red Bull in seconda fila. "C'è tanta strada prima della prima curva, guadagneranno almeno cinque metri con le soft, sarà una bella battaglia - ha sottolineato Hamilton, già protagonista di un incidente con Max Verstappen alla prima curva dell’ultimo Gp, a Silverstone -. Sicuramente è molto positivo monopolizzare la prima fila dopo tanto tempo".

