Tennis: al Roland Garros Musetti batte Cecchinato e vola agli ottavi, avanza anche Sinner

Lorenzo Musetti vince il derby con Marco Cecchinato al Roland Garros e approda agli ottavi di finale del torneo parigino alla sua prima partecipazione a uno Slam. Per il 19enne di Carrara, numero 76 del mondo, una vittoria sofferta contro il 28enne palermitano attuale 83esimo giocatore al mondo, raggiunta al quinto set col punteggio di 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3. Per Musetti adesso la sfida con Novak Djokovic che ha battuto in tre set il lituano Ricardas Berankis, numero 93 del ranking internazionale, ottenendo il pass per gli ottavi di finale. Il 34enne di Belgrado, vincitore del Major francese nel 2016, si è imposto col punteggio di 6-1 6-4 6-1.

Jannik Sinner risolve in tre set la non facile 'pratica' Ymer e raggiunge gli ottavi di finale al Roland Garros. Il 19enne altoatesino ha superato per 6-1 7-5 6-3 il 22enne svedese di colore Mikael Ymer e adesso aspetta probabilmente 'Re' Nadal (in campo contro l’inglese Cameron Norrie) per una sfida generazionale affascinante.

© Riproduzione riservata