Tennis: al Roland Garros avanza Musetti, si ferma l'avventura di Seppi

Lorenzo Musetti raggiunge il terzo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa del complesso parigino. Il 19enne di Carrara si sbarazza in tre set, 7-5 6-3 6-2 in due ore e 9 minuti di gioco, del giapponese Yoshihito Nishioka, reduce dal successo su Tsonga all’esordio. Musetti attende ora uno fra Alex De Minaur e Marco Cecchinato.

Si ferma invece al secondo turno il cammino di Andreas Seppi al Roland Garros. Il tennista altoatesino è stato sconfitto per 6-4 7-5 7-5 dal sudcoreano Soonwoo Kwon. Quest'ultimo si giocherà un posto negli ottavi con un altro italiano, Matteo Berrettini, numero 9 del tabellone: fra i due nessun precedente. ITALPRESS

