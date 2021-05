Tennis, Internazionali d'Italia: Sonego vince il derby con Mager e vola agli ottavi

Lorenzo Sonego vince il derby con Gianluca Mager e si qualifica per gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il tennista piemontese ha sconfitto il ligure, in tabellone con una wild card, con il punteggio di 6-4 6-4 e per un posto nei quarti se la vedrà con l’austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero 4, che ha sconfitto per 3-6 7-6(5) 6-0.

Altri risultati di secondo turno: Andrey Rublev (Rus, 7) b. Jan-Lennard Struff (Ger) 6-7(1) 6-16-4 Roberto Bautista Agut (Esp, 10) b. Cristian Garin (Chi) 7-6(5) 6-3 Alejandro Davidovich Fokina (Esp) b. Cameron Norrie (Gbr) 6-2 6-3 ITALPRESS

