Tennis Internazionali d'Italia, Berrettini e Sonego al secondo turno: battuti Basilashvili e Monfils

Matteo Berrettini soffre ma alla fine vince in rimonta e accede al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico di Roma. Il 25enne romano, n.9 del ranking e nona testa di serie, ha battuto in tre set il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.30 del ranking, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 5 minuti di gioco. Nel prossimo turno Berrettini è atteso dall’australiano John Millman, avversario temibile.

"Non è stato facile. Arrivavo da Madrid, dove c'era gente che urlava. Sono abituato a vedere questo campo pieno di gente che tifa per me. Dobbiamo cercare di vincere la prossima partita, perché così almeno ci sarà il pubblico". Lo ha detto Matteo Berrettini, subito dopo la vittoria in tre set al primo turno contro Basilashvili. Poi, sul match, ha aggiunto: "Piano piano è andata sempre meglio. Era il primo turno, dopo la finale di un torneo che si giocava in condizioni totalmente diverse, ma mentalmente sono rimasto in partita".

Anche Lorenzo Sonego approda al secondo turno. Il tennista italiano, numero 33 del mondo, ha battuto Gael Monfils con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4.

Niente da fare, invece, per Lorenzo Musetti. Il giovane tennista di Carrara, n. 82 del ranking ed in gara con una wild card, ha perso 4-6 4-6 contro lo statunitense Reilly Opelka, n. 47 Atp, che approda quindi agli ottavi di finale.

© Riproduzione riservata