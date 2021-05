Tennis, Internazionali d'Italia: Berrettini saluta Roma, passa Tsitsipas

Matteo Berrettini esce al terzo turno degli Internazionali d’Italia di tennis sconfitto in due set da Stefanos Tsitsipas per la terza volta su tre incontri. Il greco, campione di Montecarlo, ha vinto 7-6 6-2 e adesso trova sul suo cammino nei quarti di finale il numero 1 del mondo Novak Djokovic.

"Mi sembra sempre di tornare a casa qui a Roma. Forse il fatto che parlo italiano aiuta ma ogni volta che vengo a giocare qui ricevo sempre amore, apprezzamento e rispetto. Io amo l’Italia. Chi non la ama? La storia che ha questa città, questo Paese. Il cibo. La gioia della vita qui. Ogni anno la storia d’amore cresce sempre di più, spero di poter sentire un po' di quell'amore anche domani, così potrò continuare a proseguire nel torneo". Lo dice il tennista numero uno al mondo, Novak Djokovic, al termine dell’ottavo di finale vinto sullo spagnolo Davidovich Fokina che gli regala il pass per i quarti degli Internazionali Open d’Italia dove affronterà il vincente tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitispas.

"Penso che Berrettini meritasse la finale di Madrid. Non mi ha sorpreso - ha aggiunto Djokovic in conferenza stampa -. E penso che meriti di essere tra i primi 10 giocatori al mondo. Sono molto consapevole delle sue qualità, giocare contro di lui davanti al pubblico italiano ovviamente non sarebbe l’ideale per me. Ovviamente il grande sostegno del pubblico italiano sarebbe per lui. Ma ho anche i miei sostenitori qui. Comunque andrà, domani giocherò contro uno dei primi 10 Atp. Entrambi questi ragazzi sono al top della forma. Vado per essere pronto. Mi sono allenato bene e mi sono sentito bene finora".

Anche Reilly Opelka arriva ai quarti di finale degli Internazionali di Roma. Batte in due set il russo Aslan Karatsev con il punteggio di 7-6, 6-4 in un’ora e 39 minuti di gioco. Adesso affronterà il vincente della sfida tra Delbonis e Auger-Aliassime.

