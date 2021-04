Olimpiadi: sono 217 gli azzurri già qualificati, ecco chi ha già ottenuto il pass per Tokyo

Sale a 217 il numero degli azzurri qualificati per le Olimpiadi di Tokyo 2020 che scatteranno il prossimo 23 luglio. Per il momento, con ancora diversi sport che devono completare le qualificazioni o disputare competizioni che definiranno le graduatorie, l’Italia Team ha già qualificato 105 donne e 112 uomini in 24 differenti discipline. I pass individuali, grazie agli ultimi conquistati dal nuoto, sono 36.

In ordine temporale gli ultimi pass olimpici sono stati quelli di Alberto Razzetti sui 200 misti, Federica Pellegrini sui 200 stile libero (Tokyo sarà la sua quinta partecipazione olimpica), Martina Carraro sui 100 rana, Federico Burdisso sui 200 farfalla e Sara Franceschi sui 400 misti. Già qualificati prima della kermesse tricolore primaverile di Riccione, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella e Martina Caramignoli sui 1500 stile libero.

Gli altri pass sono quelli della Quadarella e Paltrinieri sui 800 stile libero, Nicolò Martinenghi sui 100 rana, Margherita Panziera sui 200 dorso, Thomas Ceccon sui 100 dorso, Benedetta Pilato sui 100 rana, Gabriele Detti e Marco De Tullio sui 400 stile libero. Qualificate anche le staffette 4x100 stile libero uomini, 4x100 mista con due uomini e due donne, la 4x200 stile libero uomini e la 4x100 mista donne.

L’Italia Team per il momento sarà presente con squadre, atleti o equipaggi nella vela, tiro a volo, ginnastica ritmica, tiro a segno, tiro con l’arco, nuoto di fondo, tuffi, pallanuoto maschile, softball, pallavolo maschile e femminile, arrampicata sportiva, canoa, canottaggio, sport equestri, pentathlon moderno, lotta (stile libero), beach volley (una coppia maschile), ciclismo su strada e su pista, atletica leggera, ginnastica artistica, taekwondo, scherma e karate. AGI

© Riproduzione riservata