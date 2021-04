Federica Pellegrini si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo nei 200 stile libero

Federica Pellegrini si è qualificata per le Olimpiadi di Tokyo sui 200 stile libero. La Pellegrini vincendo i 200 stile libero in 1'56"69 agli Assoluti primaverili di nuoto di Riccione ha centrato il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Alle spalle della fuoriclasse del nuoto italiano, al 24/o titolo tricolore, Margherita Panziera (1'59"52) e Stefania Pirozzi (2'00"38). P

er Pellegrini, 32 anni, soprannominata 'La Divina', quelle di Tokyo saranno le quinte Olimpiadi della carriera, 17 anni dopo la prima di Atene 2004 dove conquistò l’argento. Nel 2008 a Pechino, Federica si era laureata campionessa olimpica dei 200 stile libero.

«Piango per l’emozione», a fine gara non ha trattenuto le lacrime.

© Riproduzione riservata