Olimpiadi e Coronavirus, ad Osaka niente fiaccola per strada

Lo aveva detto la settimana scorsa e adesso arriva la conferma. La torcia olimpica non passerà sulle strade di Osaka, così ha deciso il governatore di Osaka, Hirofumi Yoshimura, a causa dell’aumento dei casi di Covid nella regione. Annullato, dunque, il programma originale previsto dal comitato organizzatore dei Giochi per il 13 e il 14 aprile.

Yoshimura ha chiesto ai residenti dell’intera prefettura di astenersi da uscite non essenziali e ha proposto agli organizzatori il Parco Commemorativo dell’Expo '70 nella città di Suita come luogo di transito dei tedofori, per evitare che il passaggio della torcia per le strade pubbliche raduni tanta gente.

Il comitato organizzatore, informa Kyodo News, prenderà nelle prossime ore una decisione riguardo al programma previsto per Osaka. ITALPRESS

