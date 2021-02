Internazionali di tennis a Roma, Binaghi: "Non è previsto spostamento, il torneo sarà a maggio"

"Nelle prossime settimane arriveranno novità più concrete per portare gli Internazionali di tennis a due settimane. Tanta gente è venuta per 20 anni a seguire gli Internazionali anche senza protagonisti italiani. Adesso che gli italiani stanno tornando in vetta vogliamo che il torneo abbia un respiro maggiore e diventi di due settimane". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della Fit, nel corso dell’evento di presentazione della partnership triennale tra Reale Mutua e gli Internazionali BNL d’Italia 2021/2023.

"Non è previsto uno slittamento, il torneo è programmato a metà maggio - ha detto ancora Binaghi - Abbiamo diverse soluzioni studiate con Sport e Salute in base a quello che ci sarà consentito. Dobbiamo aspettare inizio marzo e il prossimo Dpcm per capire meglio la situazione".

