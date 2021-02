Tennis, il torneo di Montecarlo si giocherà a porte chiuse

Il Montecarlo Masters 1000 di tennis, in programma dal 10 al 18 aprile, si giocherà a porte chiuse a causa del Covid, hanno annunciato gli organizzatori del primo grande torneo su terra battuta della stagione. Questa decisione è stata presa "in conformità con le ultime disposizioni del governo per estendere lo stato di emergenza sanitaria fino al 3 maggio 2021".

L’anno scorso il torneo di Montecarlo venne annullato in conseguenza della sospensione del circuito ATP. Al momento è in corso a Melbourne l’Australian Open, che avrebbe dovuto ospitare fino a 30.000 spettatori al giorno. Ma la scoperta di 13 casi positivi - tra persone estranee al torneo - ha portato le autorità sanitarie a confinare lo stato di Victoria per cinque giorni ed ha costretto gli organizzatori a dichiarare la sessione chiusa da sabato e almeno fino a mercoledì incluso. ANSA

