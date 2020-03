La McLaren si è ritirata dal Gran Premio d’Australia di Formula 1 in programma domenica dopo che un membro del suo staff è risultato positivo al coronavirus.

La scuderia ha messo in quarantena i suoi dipendenti e a questo punto è possibile che la corsa venga annullata. Lewis Hamilton aveva già criticato la Fia per il mancato annullamento lamentando che in Formula 1 «comandano i soldi». AGI

