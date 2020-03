Coronavirus, membro staff McLaren non ha più sintomi

Il membro dello staff della McLaren contagiato dal coronavirus alla vigilia del Gran Premio d’Australia "non presenta più sintomi": lo ha annunciato la scuderia di Formula 1, precisando che i sette colleghi che sono stati testati sono risultati tutti negativi».

Sedici membri della McLaren sono stati messi in isolamento per 14 giorni in un hotel di Melbourne. La gara inaugurale del campionato è stata annullata per l’emergenza legata alla pandemia. AGI

