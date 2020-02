La Mercedes stupisce ancora: il video dello "sterzo magico" di Hamilton Barcellona

Una sorpresa, destinata a far rumore, è andata in scena oggi al Montmelò, dove sono in programma i test di F1. Nella seduta del mattino, le telecamera onboard sulla W11 della Mercedes di Lewis Hamilton ha svelato che il volante della monoposto guidata dal pilota britannico si è mosso in avanti (in fase di accelerazione) e indietro (in frenata), non appena compare la scritta "Marker" sul display.

Subito nei box hanno cominciato a circolare le più disparate interpretazioni e ipotesi: la più gettonata è che il movimento permetta di aprire e chiudere la convergenza delle gomme, usurando in tal modo meno gli pneumatici. Ovviamente a tenere

banco c'è anche la irregolarità o meno del nuovo volante: per il momento la FIA dopo le prime investigazioni ha definito a norma il sistema, mentre si è riservata ulteriori indagini.

