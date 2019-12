Europei di nuoto: Carraro oro nei 100 rana, per la Pellegrini argento nei 200 stile

Doppietta Italia ai campionati Europei di nuoto in vasca corta di Galsgow: oro dell’azzurra Martina Carraro nei 100 rana e medaglia d’argento per Arianna Castiglioni. Carraro in rimonta batte la Castiglioni, terza la finlandese Laukkanen. Per l’Italia arriva la medaglia numero 200.

Poco dopo medaglia d’argento per Federica Pellegrini nei 200 stile libero. La vittoria è andata alla britannica Freya Anderson con il tempo di 1'52"77, che ha beffato tutti. Medaglia di bronzo per Heemskerk.

Vince la britannica Anderson grazie ad un’eccezionale ultima vasca, beffando la Pellegrini. Panziera chiude in ottava posizione. "La Anderson non l’avevo proprio vista", ha affermato la Pellegrini, "peccato perchè se l’avessi avuta vicina sarei riuscita a vederla ma a lei è andata meglio essere lì".

"Va benissimo così, non mi cambia la vita", ha aggiunto ai microfoni della Rai spiegando di non esser stata bene prima della gara ("ho vomitato").

Poi arriva un'altra medaglia: Fabio Scozzoli si mette al collo quella di bronzo nei 100 rana. L’azzurro ha nuotato in 56"55 nella finale vinta dall’olandese Arno Kamminga, oro in 56"06, davanti al favorito della vigilia, il bielorusso Ilya Shymanovich (56"42). Ottimo quinto posto per Nicolò Martinenghi ion 56"70.

L’Italia sale così al primo posto del medagliere di questi europei.

