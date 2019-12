Europei di nuoto, donne italiane da urlo: oro Quadarella e Panziera, argento Bianchi

Donne italiane protagoniste negli ultimi due giorni agli Europei in vasca corta di Glasgow. Ieri Simona Quadarella non ha deluso le aspettative, conquistando l’oro negli 800 stile libero nei quali l’Italia ha piazzato al terzo posto Martina Caramignoli. La regina del mezzofondo iridato ed europeo tocca in 8'10"30 davanti all’ungherese Ajna Kesely (8'11"77) e a Martina Rita Caramignoli che dopo anni di buio (esordì in nazionale ai mondiali di Roma 2009) vince la sua prima medaglia internazionale conquistando il bronzo in 8'12"36.

"Speravo di migliorarmi rispetto a ieri per questo sono soddisfatta - le parole della Quadarella ai microfoni di Rai Sport - non avevo preparato questo appuntamento e il risultato va bene anche a livello cronometrico. C'era un pò di tensione alla vigilia perchè comunque è sempre difficile confermarsi. L’obiettivo chiaramente è andare forte in vasca lunga e già agli Assoluti di Riccione della prossima settimana".

"Questa medaglia è un riscatto personale - dice Martina Caramignoli che scoppia in pianto liberatorio- Volevo smettere di nuotare. Condividere il podio con Simo (Quadarella ndr) è un sogno".

E oggi nuovo oro con Margherita Panziera che ha vinto i 200 dorso con il tempo di 2:01.45, precedendo la ucraina Davina Zevina (2:02.25), medaglia d’argento, e l’olandese Kira Toussaint (2:03.04).

E nei 200 farfalla donne ecco l'argento di Ilaria Bianchi. L'oro è andato all’inossidabile ungherese Katinka Hosszu.

© Riproduzione riservata