Il moto retrogrado influenza i pianeti, l'Oroscopo segno per segno: ecco cosa cambia

Cosa significa quando i pianeti in moto retrogrado influenzano in una compagine così importante come quella che sta accadendo per adesso nel cielo zodiacale?! Ben sette di loro sono in moto retrogrado ovvero dal punto di osservazione in cui li guardiamo sembrano andare all'indietro nei gradi zodiacali, influenzano in maniera diversa? La risposta è sì!

Escludendo Sole e Luna che mai possono apparire retrogradi al nostro punto di osservazione, solo Marte è di moto diretto, il rosso pianeta dell'azione e della lotta, che però ruota nel cielo della Bilancia, luogo non congeniale alla sua essenza che sembra volerlo penalizzare...

Quali sono allora secondo le previsioni le difficoltà che comporta tutta questa compagine di moto retrogrado sui segni zodiacali?! Scopriamolo insieme.

Ariete

Le difficoltà dei moti retrogradi per voi sono di natura più sentimentale ed emotiva, poiché non temete molto l'inattività, voi che siete vulcanici e dinamici continuamente, e che secondo i transiti per adesso vi distribuite in una serie di impegni che sembrano di nuovo accendere il vostro spirito in maniera accelerata e serena, anche se con grande dispendio di energia nell'ambito familiare, ed organizzativo patrimoniale, le vere difficoltà sembrano da voi superate con una smaccato atteggiamento fiducioso, nonostante in amore ancora non ci siano le certezze, smetterete di fare domande e cercherete di centrare al meglio la natura dei sentimenti vivendoli fino in fondo...

Toro

Nel vostro caso c'erano moltissime cose da risolvere, alcuni di voi si trovano impelagati nei disguidi che i giganti planetari Giove ed Urano hanno fino ad adesso gestito, il vostro animo è un po' tentennante e vi serve quanto più supporto possibile per uscire da situazioni un po' ingarbugliate, frutto di investimenti sbagliati al lavoro, ovviamente troverete che la lentezza circostante sembra far da padrona e la condizione generale della vostra vita pare più complessa da gestire che mai, dovrete rassegnarvi a lungaggini e ad attese, e a sospendere parzialmente alcune delle vostre occupazioni, per poi concentrarvi meglio nei sentimenti e capire se la consistenza del rapporto è davvero tale, e se la stima di alcuni a cui tenete nei vostri confronti è davvero ancora tale...

Gemelli

Le retrogradazioni planetarie sembrano più che altro influire su una condizione generale di valutazione ampia nel vostro caso, un po' di nervosismo di fondo finché Marte non è entrato in Bilancia, ha accompagnato la vostra estate e proprio adesso che vi sentite più leggeri e pronti a soprassedere su alcune mancanze di persone a voi care e procedere costruttivamente vi potrebbe capitare di assistere al crollo di una serie di equilibri intorno a voi che denunciano la realtà che i sospetti che nutrivate verso forme e situazioni poco consistenti si costituisce come lampante, prodighi nella comprensione del partner e dei familiari vi concentrerete nel lavoro dove proprio sfruttando questa forma di stanca generale troverete delle soluzioni sintetiche e pratiche che vi faranno onore...

Cancro

Per voi le retrogradazioni sono sicuramente molto sentite visto che vi capita già da un po' di giorni di dover vedere le cose con una maggiore razionalità e di conseguenza dover abbandonare i sogni quanto meno in maniera temporanea. Ci sono situazioni e limiti che non vi consentono di avviare le idee che avevate in mente, niente paura in molti casi è solo rimandato, in altri forse una più corretta valutazione dei pro e dei contro ha stabilito che non è il momento di investire verso alcune direzioni. In fondo, secondo la logica delle stelle, è meglio così, visto che si potrebbero evitare molte più complicanze. Intanto il cielo vi prepara delle sorprese: la situazione con il partner è un po' inquieta e forse voi state cominciando a capire che dentro di voi si agitano delle pulsioni importanti poiché forse qualcosa di nuovo si è impossessato dei vostri pensieri più dolci...

Leone

Per voi è proprio snervante assistere a come molte cose languono, sopratutto in ambito lavorativo, in molti casi anche per il partner che segna una certa fase di inattività per problemi di organizzazione pratica, mentre avete a lungo ospitato una Venere inattiva che sentite più come un peso che non come una vantaggio ecco che i sentimenti e ciò che rende tutto statico vi fa sentire come oppressi e senza una particolare direzione, il vostro cielo però sarà uno dei primi a sbloccarsi a breve poiché già dal 4 settembre proprio Venere che ospitate ridiventa diretta promettendovi di rinfrancare i vostri affetti in maniera serena e naturale, mentre più complicato sarà il lavoro e le questioni amministrative familiari e patrimoniali, poiché proprio Giove retrogrado dal nemico Toro vi impedirà di ottimizzare tempi e sforzi con il rafforzamento di Urano che chiaramente scatena imprevisti e che non rimedia con accadimenti ulteriori....

Vergine

La stanchezza e lo stress sono imperanti per voi da un po' di tempo, per cui nonostante la presenza del Sole che vi rianima sicuramente in termini di energia fisica e di voglia di apertura nelle relazioni non sempre riuscirete a contrastare la noia sentimentale. Intanto tutto ciò per cui avete preso tempo ed i ritardi sulle varie tabelle di marcia sembrano ancora volersi staticizzare, sarà quando Mercurio ridiventa diretto che avrete la possibilità quanto meno di mediare diplomaticamente e dialetticamente alle cose, ma dovrete impegnarvi per creare dei piani di ottimizzazione che tengano in considerazioni esigenze varie, non commettete l'errore di pensare che la vostra logica possa andar bene anche per ragioni e punti di vista altrui...

Bilancia

Siete gli unici ad ospitare un pianeta di moto diretto, eccezion fatta per la Vergine che ospita il passo del Sole, e i segni che di volta in volta riceveranno il passaggio veloce della Luna. Ed eccovi con un ospite non troppo gradito, visto che Marte è il pianeta a voi incompatibile, o comunque quello che ha meno potere nel vostro segno, lo si potrebbe considerare come una ripresa calma e controllata, è sempre un portatore di energia, ma che non vi farà esplodere, ed è quanto mai utile visto che la riconfigurazione legale, patrimoniale e logistica della vostra vita è il motivo di sottofondo che attraversa un po' tutto per adesso e vi rende capaci di fare in modo di essere tra i pochissimi che dispongono di un' arma ed una motivazione attiva per superare la coltre di inattività retrograda dei pianeti...

Scorpione

Nel vostro caso poco cambia rispetto al fatto che siete in apnea da un po' rispetto ai transiti schiaccianti che comportano avere Giove ed Urano contro, anzi si potrebbe ipotizzare che questo potrebbe persino rappresentare un periodo meno caotico visto che il modo retrogrado tende a paralizzare l' attività dei pianeti rendendovi tutto molto più semplice paradossalmente. Ed eccovi a gestire una maggiore consapevolezza e una presa di coscienza che tende a fare in modo di evolvere una serie di maturazioni dentro di voi che si rassegnano a mollare direzioni inconcrete e ad accettare che alcune parti del passato non potranno comunque tornare indietro... mentre al lavoro avete il tempo per un piano B...

Sagittario

Nel vostro caso scalpitate non poco, visto che vi siete almeno liberati della quadratura di Marte e che adesso lo stress è più gestibile, ma sembrate a tutti i costi volere di nuovo riattivarvi socialmente e in amore dove le ferite da guarire ultimamente sono state parecchie, e superato un periodaccio volete davvero riprendervi, questo sarà possibile quando Venere da settembre tenderà a essere diretta e a darvi nuovi stimoli, che magari non vi sconvolgeranno ma che riattiveranno molti circuiti. Evitate semplicemente di sovraesporvi e di mandare troppi segnali di una voglia di relazione con il prossimo, rischiate di essere fraintesi, ottimo il periodo per riprendere sport ed attività meditativa...

Capricorno

Forti contrasti per voi con queste retrogradazioni che tendono a farvi mettere in discussione una serie di faccende legate alla vostra realtà ed alla vostra progettualità, il cielo infatti provvede in maniera assolutamente ampia a darvi una panoramica di ciò che per inadempienza o impedimento altrui non si può fare per adesso, pazienterete. Del resto le vostre condizioni vertono più che altro alla consapevolezza affettiva che vi rende un po' confusi visto che avete trasformato di tutto e di più, e a volte sensi di colpa e leggere malinconie sembrano darvi modo di riflettere meglio sulle ragioni altrui e sulla disponibilità vostra nei confronti del presente ed i doveri che avvertite nei confronti del passato, fino alla fine di questi moti retrogradi qualcosa dentro di voi vi metterà in crisi, il vostro Saturno si spegne per un po'... provate a rilassarvi e non cercare nulla...

Acquario

Furbetti come non mai non vi dispiace per nulla questo periodo in cui tutto rallenta sopratutto perché siete il segno della velocità, ma anche perché lo stress imperante che comporta esserlo più la quantità enorme di richieste ed investimenti professionali dell' ultimo anno vi hanno chiesto di trottare come non mai, prima delle vacanze avevate questa sensazione generale di soffocamento che genera in voi la vostra proverbiale fuga, adesso che tutto si calma sembrate potere rallentare e darvi maggiormente agli affetti e a riscoprire il gioco della seduzione e della gratifica, ebbene si, siete tra i pochissimi che avranno dei vantaggi da questo rallentamento generale, le difficoltà sono invece costituite da Venere che retrograda o no in Leone non smetterà fino alla fine di questo transito di volervi obbligare all' amore ottenendo chiaramente l' effetto contrario...

Pesci

Il cielo per voi con queste retrogradazioni è una sfida che raccoglierete, poiché avete molto da dimostrare, volete rifarvi una vita una dinamica, o semplicemente dimostrare al partner o alle persone che vi vogliono bene la vostra consistenza, il vostro spessore e la vostra capacità di stare bene senza l' approvazione di nessuno, il vostro animo vuole concedersi una serie di prese di posizione che vorranno avere come finalità la libertà di non essere messi sempre alla prova, o dover sopportare il sacrificio affettivo fino a sacrificare alcune parti di voi, il vostro intento è nobile e stoico e questo periodo senza tempo vi darà modo di concentrare tutte le vostre energie psichiche verso direzioni molto evolutive dell' anima e dei sentimenti...