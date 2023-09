Oroscopo della settimana, Cancro romantici e più in ascolto delle esigenze del partner

Settimana molto caotica che prevede un Giove in moto retrogrado, dei giochi di Mercurio che accendono per un istante le coscienze per poi rigettarle nella confusione, ma la bella notizia è che la bella Venere torna diretta e illuminerà i sentimenti dei dodici!

Ariete

Sarete ben lieti di sapere che se ancora per qualche giorno i pianeti vi obbligheranno a osservare, guardarvi intorno e a gestire un flusso di cose che sembra avere a che fare con sentimenti vicini e lontani allo stesso tempo. Ecco che Venere da venerdì vi allieterà dandovi le risposte che cercavate nei sentimenti e facendovi di nuovo sentire parte di qualcosa, ed in coppia, il suo moto riprende diretto dai gradi amici del Leone...

Toro

Una settimana un po' pensierosa, come se voleste trovare il vero significato del perché gli astri vi mettono a così dura e lunga prova, ed ecco che una certa nostalgia compare, ma mentre questo flusso di coscienza si impadronirà di voi ecco che le risposte arrivano dirette e concrete, in amore Venere riprende il suo moto, rimanendo però nemica in Leone, mentre vi ricorda quanta strada avete fatto e dove era il caso di deviare a degli incroci che ormai non sono più optabili...

Gemelli

È una settimana che si impronterà sulla possibilità di capirvi, di capire e raggiungere un livello di scambio dialettico con le persone che amate, anche se la vostra capacità e velocità intellettuale è decisamente più lesta dovrete pazientare con chi ha processi evolutivi un po' più lenti e meno centrati, eccovi alle prese con una nuova riscoperta di intese e sentimenti che si faranno più adulti, tornando Venere diretta i rapporti sentimentali migliorano moltissimo...

Cancro

È la settimana in cui maturerete che sogni, progetti e aspirazioni dovranno avere uno sfondo di concretezza maggiore e che andranno abbandonate speranze futili che in taluni casi dipendono dagli altri, sarete sì sempre sognatori ma molto più disincantati. Ed eccovi maturare quel che basta per fare cambiare atteggiamento a familiari e a persone che vi voglio bene, anche il partner noterà questa smaccata differenza... Romantici sempre ma più in ascolto delle esigenze del partner e del reale...

Leone

Settimana molto meditativa per voi che cercate sempre di scoprire la vostra natura come può meglio adattarsi alle vicissitudini non proprio soddisfacenti che per adesso vivete, forse con le rotazioni di Mercurio e Luna vi aiuterete e il Sole, vostro astro, vi aiuterà a a fare chiarezza su come voi vi siete posti, forse in maniera troppo rigida e orgogliosa. Ed eccovi in piena autoanalisi, ma sarà comunque la riattivazione di Venere nei vostri gradi l' evento importante di questa settimana astrologica che riaccenderà l' intesa in amore...

Vergine

Questa è una settimana molto importante a livello emotivo, le condizioni dei pianeti sono assolutamente favorevoli per guardarvi dentro e comprendere qual è il problema, ovvero che molti di voi non si sentono capiti e che alcune intese, sopratutto al lavoro, potrebbero non avervi dato i risultati sperati perché probabilmente avete puntato sulla comprensione di qualcosa ma non delle ulteriori conseguenze di alcune operazioni. Ed eccovi ancora volere comprendere il perché alcuni rapporti personali non esistono più, forse troverete la risultante che vi farà superare questo limite...

Bilancia

Marte nei vostri gradi sembra un vero e proprio toccasana per molti di voi che si erano chiusi in una specie di fermo biologico volto a ottimizzare al concentrazione rispetto a tutto ciò che fate e che vivete, il vostro cielo vuole però farvi divertire facendovi fare cose che non vi sono normalmente congeniali, ma scoprirete tramite il coinvolgimento di qualcuno che siete pronti ad essere diversi ed accettare le variazioni sul tema che intanto vi traghettano verso nuove consapevolezze e risposte risolutive per il vostro futuro...

Scorpione

Il cielo astrologico risulta un po' contraddittorio, se è vero che i miglioramenti in amore e nelle conquiste si fanno sempre più evidenti ecco che Giove che diventa retrogrado in opposizione vi obbligherà ad avere meno tempo per la relazione, è probabile infatti che una serie di incombenze possa ritardare o fare in modo di oberarvi di lavoro tanto da non riuscire a trovare spazi e tempi, intanto anche la famiglia vi chiede moltissimo e vi mette nelle condizioni di essere indispensabili per qualche giorno in cui vi verrà richiesta attenzione...

Sagittario

È vero che Giove e Mercurio sembrano compiere un piccolo miracolo di comunicazione e risanamento relazionale, ma proprio Giove il vostro astro diventa retrogrado facendo piombare tutto in un caos ancora più articolato e veloce, forse vi potreste sentire confusi, e le situazioni contraddittorie potrebbero fare sentire anche le persone che vi osservano in difficoltà poiché non direte molto di voi e desterete curiosità per il semplice motivi che sarete alquanto incodificabili...

Capricorno

In questo periodo di aspetti contrastanti e ritardatari vi sentite un po' presi in contropiede, la possibilità di non potere essere sempre i padroni del gioco vi fa stare un po' col fiato sospeso, ma mentre tutto questo accade tra retrogradazioni e pianeti che tornano diretti, in amore e nei sentimenti sembrate avere conquistato una grande consapevolezza di come si sta muovendo tutto intorno a voi e sfrutterete la chiarezza del Sole per trovare un'idea o soluzione progettuale interessantissima, mentre le vostre dinamiche sentimentali si ammanteranno di una pazienta attesa fatta di saggezza ed accettazione da parte vostra...

Acquario

Con questo quadro di pianeti che danzano una coreografia caotica e paratattica chiunque si confonderebbe, ma non voi che sapete trovare un significato anche nel caos, vi convincerete che niente è irrisolvibile e saprete dosare gli atteggiamenti emotivi in maniera saggia e pacata, alcuni di voi dissimuleranno anche un po', del resto la vera natura delle vostre vicissitudini non è necessario che in molti la conoscano, e voi agirete così come dei gatti che metteranno al sicuro dal caos tutto ciò che per voi è importante, in amore qualcuno fa carte false per parlarvi...

Pesci

Il caos per voi non è certo un'entità o una condizione di cui avere paura visto che lo rappresentate nella geografia di significati zodiacali, ma non solo ne incarnate il senso facendo dei pesci che rappresentano il vostro segno un duo concentrico che forma il Thao, in esso positivo e negativo, ombra e luce non solo si avvicendano ciclicamente ma rendono il senso che l'uno è dipendente dall' altro, allora padroni di flussi che conoscete benissimo non vi rimane che padroneggiarli e fare parlare gli altri mentre voi vi muoverete come nuotatori esperti in questa bolgia di energie planetarie confuse ed ondivaghe...