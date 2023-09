Venere influenza l'oroscopo, i Sagittario tornano ad amare ma dovranno mettersi in discussione

Finalmente il 4 settembre 2023, Venere riprende il suo moto diretto dopo essere stata a lungo retrograda, è un'ottima notizia che riguarda non solo l'amore che ricomincia a funzionare per i dodici, ma anche per ciò che riguarda la piccola fortuna e la salute, la bella Venere ha potere su tutte queste cose. Vi racconto allora cosa succede ai dodici

Leone

Siete sicuramente quelli che godranno di una Venere splendida e che ricomincerà a funzionare, certo le quadrature di Urano e Giove non sono proprio quello che permetterà a Venere di esprimersi al meglio, di contro però, visto che Giove contemporaneamente si ferma, Venere comincerà a trasformare i piccoli disguidi delle vostre vita in fortune o occasioni inaspettate

Ariete

Dei segni di fuoco siete quelli a cui importa più il significato di Venere come amore, visto che per adesso il fulcro delle vostre attenzioni viene del tutto polarizzato da questa parte delle vostre vite. Probabilmente il vostro animo sembra spaziare verso qualcosa di più coraggioso e passionale, anche se non con le rassicurazioni che avreste voluto, ma sicuramente con l'animo libero da pesantezze e da dubbi...

Sagittario

Il vostro è un caso più complesso seppure la Venere è di fuoco e avvantaggia la vostra terna di elemento proprio Giove il vostro pianeta si ferma mentre Venere si sblocca, lavorerete dunque su tutto ciò che ha impedito a dei rapporti di evolvere e convolare verso qualcosa di realizzativo, il cielo si fa decisamente più semplice, ma non facile in senso assoluto visto che per tornare ad amare dovrete mettere in discussione voi stessi...

Acquario

Venere è stata da fine luglio fino al 4 settembre in opposizione e retrograda per giunta, il che vi rendeva totalmente inaccessibili, il vostro atteggiamento di norma non è dei più facili all'amore, ma era diventato veramente troppo... adesso le riaperture faciliteranno le relazioni, ma non dovrete fare molto visto che eravate già nei desideri di più di una persona, e forse vi servirà solo raccogliere qualche invito... la polarità Toro e Scorpione pativa moltissimo questa configurazione in quadratura, ed essendo per altro retrograda non riuscivano a vedere la prospettiva, il Toro più in termini di importanza relativa al partner o che il partner dava al rapporto, mentre lo Scorpione può aver nutrito attenzioni per qualcuno che non è stato chiaro nelle intenzioni, adesso tutto è molto più semplice da capire, e non dovrete più chiedervi i perché di alcune sospensioni di rapporto...

Bilancia

Riparte ottimamente visto che è l'unico ad ospitare un pianeta come Marte di moto diretto e riunisce in aspetto di sestile nel gioco eterno degli amanti planetari che sono Marte e Venere, che promettono giochi di seduzione ed un lasciarsi andare più sereno rimanendo però senza particolari aspettative ma molto più divertiti nel gioco della seduzione che prenderanno molto alla leggera... Cancro e Vergine condividono l'attiguità con il Leone e la presenza di Venere in maniera attiva così in prossimità permette al Cancro di avere una contezza maggiore del rapporto e dei suoi limiti, evitando di fare voli pindarici scongiurerà il pericolo di innervosire il partner, mentre recupera in termini lavorativi ed economici; più riflessivi ed introspettivi i Vergine che indagano dentro se stessi, per comprendere perché non accadono alcune dinamiche affettive che sembrano averli lasciati a secco da un bel po', il vostro cielo sarà però più pronto ad accettare i limiti che avete creato e a farvi dipanare qualche garbuglio economico legale...

Capricorno

A voi va il significato di Venere come buona fortuna ed economia felice più di tutti, troverete che la riattivazione del pianeta sgombera il campo da attese snervanti, da condizioni pesanti e vi promette prospettive di allargamento maggiore, retrospettiva sentimentale in corso che vi fa ripercorrere alcuni passaggi...

Gemelli

Bene anche per voi dal lato pratico, e qualche piccola fortuna in più sul lavoro, mentre il senso di nervosismo e di pesantezza che il cielo vi aveva dato con le tensioni così esplicite di Marte e di Mercurio adesso Venere le sederà e penserà a distendere ogni vostro rapporto affettivo...

Pesci

A voi Venere come salute regala slancio armonia e seduttività che dipendono più che altro dalla facoltà che avete di tradurre il benessere psichico in fascino fisico, è un ottimo momento per rimettersi in forma, per scegliere una palestra o per fare scoccare un amore inaspettato in luoghi e condizioni inesplorate fino ad adesso...