Oroscopo della settimana, emozioni in amore per Ariete e Pesci

Venere questa settimana cambia le carte in tavola ai dodici e tutto lo zodiaco avvertirà la bella Dea che si veste di primavera portare una nuova vis amatoria a tutti!

Ariete

La settimana promette benissimo visto che al grande Giove, che rappresenta per altro "la grande fortuna" si assomma la "piccola fortuna" della bella Venere che riscalda il cuore e che vi farà entrare nel vivo di questo periodo di rinascita che sopratutto in amore vi farà ripartire più passionali e belli che mai, adesso è quanto mai utile esprimersi socialmente, uscire e darvi alle relazioni, magari non dando retta al Mercurio che vi impone di dire qualunque cosa vi passi per la testa... Ecco non è mai stata la diplomazia il vostro forte ma potete assolutamente imporvi di sospendere taluni giudizi...

Toro

Il vostro astro, la bella Venere, migra in Ariete, e si elide facendo coincidere il suo passaggio in un ideale dodicesimo campo, l'area delle cose nascoste, elidenti che sembrano fare strada però inconsciamente dentro di voi dandovi percezione chiara di cosa c'è che non va, adesso sarà utile cercare dentro di voi risposte che sembrano dare dei perché al vostro tentennare in amore e a non prendere delle posizioni nette e decisamente aleatorie, quasi come se aveste paura di rompere equilibri precari e nel contempo con la paura di perdere i rapporti, è arrivato il momento di affrontare questa insicurezza e darvi delle scadenze decisionali, confidate nella vostra amabilità...

Gemelli

Decisamente molto interessante il passaggio planetario che riguarda la vostra apertura interiore segnato da una Luna nuova che vi permetterà di schiudervi di nuovo in un positivismo che accende il sorriso e la comunicazione, ma non solo, troverete dentro di voi un rinnovato senso positivistico e creativo, tutto sembrerà di nuovo semplice ed affrontabile, e voi pronti a varare nuovi interessi, ad intraprendere nuove imprese ed amori che sembrano riempirvi il cuore, con cose diverse come diversi siete voi, nuovi e sempre più intensi, non vi resta che vivere questo momento tanto aspettato, così da accompagnare Marte e le sue pesantezze nell' ultimo periodo di transito nei vostri gradi...

Cancro

Questa settimana inizia con una quadratura da parte della bella Venere che sembra volere fare i capricci ma nel contempo obbligarvi e spingervi a rivedere una serie di cose che sembrano dare una potenzialità diversa al vostro percorso che non vuole più accontentarsi ma godere appieno di una serie di cose che riguardano sopratutto l' amore i legami ed il senso estetico di cui amate circondarvi, cercate allora di affrontare tutto all' insegna di un benessere ed un miglioramento voluto come si desidera una meta ed un traguardo a cui ambire, il partner o chi vi sta vicino apprezzeranno non poco, intanto anche al lavoro tenterete di portare una maggiore armonia ed un senso più gentile al tutto...

Leone

E finalmente arriva Venere a darvi man forte da uno stupendo trigono dal fratello di elemento Ariete. Ed ecco rinvigorirvi e prendere il meglio che potete da una situazione ancora un po' caotica ma che recupera moltissimo in amore, nonostante l'opposizione di un dispettosissimo Mercurio che non vi fa comunicare come vorreste e che non vi connette al meglio con i vostri referenti, ed ecco che anche lui convinto da Marte a stare in ogni caso dalla vostra parte vi crea una metà settimana utilissima e sapiente dove dovrete saper cogliere al volo un occasione al lavoro che potrebbe trasformare la situazione e ribaltarla a vostro vantaggio, non impelagatevi in discorsi vari, ma scegliete di vivere con amore e carisma le vostre relazioni...

Vergine

La buona notizia questa settimana è che Venere smette finalmente di farvi i dispetti e dall'opposizione che si estingue migrando in Ariete avrà consegnato del tutto lo specchio della situazione, ciò che vi faceva sentire inadatti e non pronti a vivere un sentimento, ma mentre tutto nelle relazioni è ancora da vedere e da mettere in discussione se non vi piace, certamente lo farete con un'attitudine più serena e meno messa in crisi da voi stessi, mentre Mercurio vi obbligherà a decidere in fretta su qualcosa di lavoro tra martedì e mercoledì, in questi giorni forse la comunicazione con il partner non sarà ottimale, ma saprete sopportare una serie di faccende che ancora una volta però vi faranno pensare fino a che punti siete disposti a sopportare...

Bilancia

Una settimana molto interessante per voi, Venere si mette in opposizione e vi obbliga forse un po' più del solito a rendervi conto di quanto le valutazioni intorno a voi possono e debbano cambiare, probabilmente sopratutto tra martedì e mercoledì vi renderete conto che sarà impossibile trattenere i nervi almeno al lavoro o con chi vi irrita approfittando troppo della vostra disponibilità, ma in amore non potrete sottrarvi all'attrazione per qualcuno che trovate irresistibile, non potrete fare a meno di volervi di nuovo sentire in gioco e pieni di grande fascino o di richiamare l' attenzione di chi amate già, più dinamici sicuramente adesso entrerete nel vivo delle dinamiche seduttive...

Scorpione

Come promesso il cielo si è di nuovo riattivato per voi ed adesso dovrete dimostrare di aver imparato la lezione, e proprio con l'assist di Venere che dai Pesci scioglie il vostro sodalizio d' intesa ai vostri gradi, imparerete finalmente a lasciare andare e non perdere tempo poiché fare posto nel cuore ad altro vi fa bene e vi insegna che non c'è nulla che non possa essere superato, ed ecco che la Luna nuova vi premierà per questo coraggio accendendo un nuovo corso che promette di compensarvi di tutto ciò che potrebbe non essere andato, allora vestitevi di nuovo e mutate ancora, ed ecco arrivare finalmente la configurazione giusta!

Sagittario

Finalmente una Venere molto più amica e leggera che vi spingerà non solo a vivere le vostre vicissitudini in maniera più leggera, ma anche a desiderare qualcosa di bello per voi stessi che vi allieti e vi metta di nuovo al centro del vostro mondo, è anche arrivato il momento di decidere meglio della vostra logistica e delle vostre abitudini, molti di voi decideranno di andare a vivere da soli, o di cercare qualcosa che si adatti di più alle vostre nuove esigenze magari semplicemente cambiando qualcosa dentro casa che si renderà più confortevole, entusiasmo ritrovato e voglia di agire che vi renderanno efficienti e capaci...

Capricorno

Dopo aver stupito tutti con la vostra ritrovata dolcezza che per mesi ha contribuito a rimettere le cose a posto e a contemplare un nuovo ed entusiasmante quadro affettivo intorno a voi che sembra fatto di certezze e di placide attese, ecco che la situazione da adesso in poi muta per farvi ritrovare un carattere più classico e che vi si confà con la vostra migliore armatura d' attacco, infatti il cielo vi metterà proprio Venere contro, dandovi una brusca battuta d' arresto in termini di disponibilità, e di accoglienza, vi servirà infatti esigere chiarezza ed affidabilità sia dai vostri affetti che dai referenti lavorativi che adesso devono dimostrare quanto veramente siano attendibili...

Acquario

Se eravate stanchi di sopportare e avete spezzato molti cuori con la vostra solita apparente indifferenza non sottraendovi alla vostra posizione d' osservatori attenti ma glaciali ecco che Venere vi cambia le carte in tavola, e vi sottrae a quell' aria invernale che si riscalda la ritmo di una venere di fuoco vostra amica che vi farà concretizzare molto di bello e di coinvolgente in amore, mentre il vostro carisma comunicativo recupera ascolto e rispetto con un Mercurio nei vostri gradi che si fa per certi versi un po' troppo iperattivo, la prima parte della settimana infatti vorrete dare di più, tanto, e non vi fermerete un attimo anche rischiando di esasperarvi o esasperare, ma divinamente avvolti da una sensazione di dinamismo che vi fa vedere anzitempo la fine di un inverno del cuore e della mente che vi è pesato un po' troppo...

Pesci

E mentre la bella Venere si prepara a salutarvi per quest'anno la Dea Luna incede nuova nei vostri gradi, una magia tutta femminile delle signore dello zodiaco che sembrano provare a darvi una serie di emozioni importantissime e a farvi vivere bene le vicissitudini che intrattenete a livello sentimentale, tutto dovrà rendersi più oggettivo e concreto, magari rinunciando alle atmosfere da sogno che state vivendo e che state abbracciando dentro di voi come dei pezzi di ritrovata armonia, ma che lasceranno il posto ad una lucida concretezza e a degli obbiettivi che realizzano meglio le vostre ambizioni e che promettono maggiore affermazione di voi stessi...

