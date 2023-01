Quante sorprese per il Capricorno: l'oroscopo di oggi, mercoledì 25 gennaio

L'oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 25 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Bando alle ciance e alla malinconia! La stretta di mano tra il Sole e Giove è un bel patto d’amicizia. La curiosità potrà portarvi verso mete elevate. Iniziate la giornata dando una scrollata alla pigrizia, rassettate le idee e gettate dalla finestra le perplessità.

Toro. 21/4 – 20/5

È un buon mercoledì, in compagnia della Luna in Pesci che vi rende teneri come agnellini. Potreste approfittare dell’occasione per fare pace. Ciò di cui non venite a capo con la forza si risolve con la dolcezza. Le porte si spalancano al vostro passaggio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Dalle stelle alle stalle, con la Luna in Pesci. Le turbolenze dell’umore non bastano però a rovinarvi la giornata, il Sole offre spunti preziosi per la risalita. Conciliare il dovere con il piacere, senza trascurare né l’uno né l’altro si può. Ottimizzate l’organizzazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Festa grande nel vostro cielo con la Luna acquatica in Pesci abbracciata a Nettuno. Esperienze di contatto umano che fanno crollare i pregiudizi. A prova di bisticci. Anche se con il partner siete ai ferri corti, riscoprite la profondità del sentimento.

Leone. 23/7 – 23/8

Mettere a nudo la vostra fragilità, calare la maschera degli invincibili è la più grande dimostrazione d’amore che mai potreste dare. Probabile che dobbiate occuparvi più seriamente di questioni finanziarie che avete in comune con altre persone.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna vi crea qualche disagio peraltro del tutto passeggero. Più che di fatti concreti, si tratta di ansie che vi rendono distratti. Con l’organizzazione avrete le spalle coperte. Fronteggiate gli imprevisti senza perdite di tempo ed energia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il periodo è molto favorevole sul piano professionale. Tuttavia, per evitare dispersioni, è necessario che abbiate sempre chiara la via da seguire. Specie nel lavoro scacciate ogni incertezza e superate la paura di mettervi in gioco. Chi non risica...

Scorpione. 23/10 – 22/11

Complice la bellissima interazione Luna-Nettuno, oggi procedete sull’onda delle sorprese. Viaggi piacevoli quanto inattesi e un colpo di fortuna al gioco. Ingegnosi ed efficienti, troverete soluzioni miracolose a problemi che sembravano irrisolvibili.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dopo il dolce l’amarognolo, con la Luna ancora in Pesci. Optate per una serata casalinga, se siete malinconici e poco socievoli. Il vostro entusiasmo oggi sarà il salvagente per rimanere a galla nel mare insidioso delle fantasie.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In combutta con la Luna, Plutone imprime una spinta positiva agli affari, ai viaggi. Non altrettanto si può dire dell’amore, soggetto a... supervisione. Cielo sgombro di nuvole che vi invita alla confidenza. Se avete una proposta, seguite l’ispirazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sono così tanti gli impegni da assolvere, che di solito sfrecciate come meteore. Fermatevi a guardare cosa potete fare per voi stessi e per gli altri. Incertezze e malintesi hanno abbassato la temperatura del rapporto di coppia? Metteteci un po’ più di... anima.

Pesci. 20/2 – 20/3

Oltre all’intuito potenziato dal passaggio della Luna, per far fronte a un problema lavorativo oggi potete contare sull’appoggio di un abile stratega. Tempo di progetti. Siano essi di nozze o di viaggi l’altro è disponibile a esaudire ogni vostro desiderio