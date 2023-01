Oroscopo della settimana, Gemelli pronti a sfidare la sorte

Settimana un po' noiosa all'inizio forse ma che ci regalerà la Venere più dolce e potente dello Zodiaco, quella in Pesci... c'è aria d'amore tra i dodici...!

Ariete

Ora che Giove non solo irrora i vostri gradi di fortuna, possibilismo e desideri di ogni sorta, con un aspetto di sestile vantaggioso al Sole si potenzia ancora di più espandendo la vostra realtà e creando nelle nuove ed interessantissime dinamiche che vi apriranno strade nuove, sorprese ed amici che creeranno movimento e connessione intorno a voi, Venere verso il fine settimana sparisce per voi e vi ritroverete a valutare l'importanza di alcuni amori e legami...

Toro

Questa settimana migliora l'assetto planetario e qualcosa viene recuperato, si aggiustano una serie di dinamiche al lavoro che si rende più affrontabile e meno incombente, mentre le condizioni ideali per la comunicazione si fanno di nuovo utili per chiarire in amore ed essere in generale più sereni, mentre il cielo prevede ancora un po' di fatica ed una grande attenzioni agli affari e gli investimenti, siate cauti e chiedete consiglio...

Gemelli

Una settimana molto variegata per voi, che inizia con un Marte che stimola moltissimo la vostra realtà rendendovi audaci e pronti con la solita ironia a sfidare la sorte, ed ecco che sarete di nuovo brillanti ed indipendenti, mentre il cielo vi vuole ricordare giovedì che qualcosa dal passato non è del tutto risolto e che forse avete bisogno di più slancio e motivazione per tornare indietro e chiudere definitivamente con qualcosa, mentre il fine settimana Venere entrerà in quadratura dandovi modo di concentrarvi obbligatoriamente in amore...

Cancro

La Luna vi darà grande spinta questa settimana che verrà poi sostituita da Venere che ponendosi in sublime aspetto di trigono vi infonderà la forza e l'energia necessaria per gestire una situazione in generale più serena ed amorevole, vi potrete permettere di vivere bene e di dedicarvi ai sentimenti alla bellezza, ed al recupero di tanti piccoli benesseri che vi fanno stare bene e che vi rendono vivi, ed ecco che la vostra realtà pare fare un meraviglioso passo in avanti verso quella leggerezza promessa che sta per diventare il vostro nuovo stile di vita...

Leone

Si fa sentire questo Giove caldo che vi aiuta con un meraviglioso e stabilizzante trigono, è lo scudo ideale per fronteggiare questa agitazione che tende a confondervi, intanto mentre vi barcamenate si fa forte l' esigenza di eliminare qualche problema e sarà proprio la bella Venere ad aiutarvi a disfarvi di qualche pesantezza, smettendo infatti da venerdì di esservi opposta vi lascia più spazio per la semplicità e la voglia di immergervi romanticamente nel vostro rapporto a due...

Vergine

La settimana non riesce ad essere morbida nella sua prima parte e gli astri vi obbligano ancora a riflettere, sentite intorno a voi una serie di mutamenti che non leggete bene, e forse qualcuno che vi ancora ancora ad un passato che non riuscite ad evolvere, mentre Venere da Venerdì si porrà in opposizione e vi metterà nella condizione di avere una visione più chiara ed ampia di come vi comportate in amore, sentirete l'esigenza di essere più chiari e manifesti con i vostri sentimenti, dentro di voi e con chi amate...

Bilancia

Mentre Mercurio vi mette ancora in condizione di essere molto stressati per obbligarvi a risolvere in via definitiva una serie di situazioni che hanno a che fare con la famiglia ed il patrimonio, ecco che Venere vi regala gli ultimi giorni di leggerezza in amore dove non sarà il caso di complicare ancora la vostra realtà arrovellandovi sull'impossibile, è arrivato il momento di essere leggeri e di rimandare sempre più la vostra analisi spietata della dinamica sentimentale...

Scorpione

Finalmente una bella notizia per voi: venerdì la bella Venere entra in trigono e vi darà modo di fare del vostro meglio per riuscire di nuovo ad innamorarvi e a rendere tutto di nuovo bello e pieno di significato affettivo, si prepara un magico week end che vi renderà ancora una volta affascinanti e pieni di piacevoli imprevisti, sorprese e piccole novità, non fatevi quindi confondere da un inizio settimana che sembra noioso ed ancora brancolante, giorno dopo giorno vi sentirete meglio...

Sagittario

Giove ha sicuramente un grande potere e vi aiuta facendovi utilizzare una delle vostre migliori qualità, l' ottimismo, che vi servirà per superare una serie di situazioni in cui la vostra realtà viene messa alla prova dalla superficialità altrui, state tentando di sorvolare e di minimizzare sul senso della fine di alcune dinamiche che Venerdì la bella Venere non potrà fare a meno di ricordarvi e di farvi vivere l' adeguato vuoto in modo da convincervi a ripartire e creare un nuovo sentimento che invece sarà costruttivo e solido...

Capricorno

Siete un po' indecisi questa settimana se parlare chiaramente o meno, seppure sentimenti e dinamiche varie vi hanno confuso e non vi sentite pronti ad affrontare un discorso chiaro non sarà certo rimandando che risolverete, se proprio volete temporeggiare però aspettate venerdì quando la bella Venere vi metterà nelle condizioni di godere di amorevolezza e di ritorni positivi nelle vostre relazioni, non rovellate dentro però, prendetevi il vostro tempo ma serenamente...

Acquario

Ottima settimana per voi che godete di un sostegno di Giove ottimale che vi rende veloci e capaci più del solito di prendere rapidamente decisioni e sintetizzare i percorsi mentre voltate pagina ancora una volta, mentre Venere uscirà venerdì dai vostri gradi e vi consentirà di sentirvi decisamente più pronti a costruire su un rapporto nuovo rendendovi più pronti a cogliere il meglio della relazione, ottimo al lavoro, mentre Giove giocherà un po' con la vostra immagine mettendovi al centro dell' attenzione con un allure un po' più glam...

Pesci

Avete molti motivi per essere felici e pieni di grandi slanci, i pianeti vi sono amici in questo momento, ma Venerdì anche di più visto che saluterete l'ingresso della bella venere nei vostri gradi, è la Venere più dolce ed amorevole dello zodiaco quella in pesci, e voi la vivrete ancora una volta al meglio, bagnandovi di quella sensazione affettiva meravigliosa che sapete regalare in qualunque situazione, è il momento di cementare un amore mentre grazie ad una furba mossa di Mercurio molti di voi elimineranno un problema del passato di cui non vi dovrete più preoccupare...

