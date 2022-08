Novità per Amazon, al via test con brevi video per lo shopping

Novità in vista per Amazon. Il colosso delle vendite al dettaglio, secondo la stampa statunitense, starebbe perfezionando l'introduzione di una modalità a scorrimento verticale con brevi video e foto a tema shopping con l'aggiunta di un link che indirizza all'acquisto di prodotti disponibili sulla piattaforma di ecommerce.

L'azienda si starebbe ispirando a TikTok, tra i social network più utilizzati in tutto il mondo, per far aumentare ancor di più il business della vendita di prodotti on-line. La funzionalità, scoperta da una società israeliana che opera nell'intelligenza artificiale e chiamata "Inspire", è valutata internamente dai dipendenti di Amazon.

Sono numerose le aziende che, come Amazon, traggono ispirazione da TikTok, il social con il tasso di crescita maggiore. Lo scorso mese la piattaforma, dopo l'introduzione dei sottotitoli automatici, in modo che i creator di tutto il mondo potessero trascrivere facilmente il parlato dei loro video, generando sottotitoli che rendessero i contenuti più accessibili a tutti, lancia i nuovi strumenti per sottotitoli e traduzioni.

L'obiettivo di TikTok, come spiegato dalla stessa società, è ridurre ulteriormente le barriere linguistiche e far arrivare contenuti d'intrattenimento globali a un maggior numero di utenti. Gli aggiornamenti supporteranno un gruppo iniziale di lingue, tra cui italiano, inglese, portoghese, tedesco, indonesiano, coreano, mandarino, spagnolo e turco.

