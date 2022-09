Novità da Amazon, arriva in Italia "Kids": Alexa a misura di bambini

Novità in vista per Amazon. Il colosso delle vendite al dettaglio conferma l'arrivo in Italia di "Kids": un ambiente sicuro per bambini fino ai 12 anni, dove questi possono divertirsi, imparare e giocare con gli speaker Alexa, l'assistente personale intelligente sviluppato dall'azienda statunitense.

Un servizio gratuito, al debutto nelle prossime settimane, sulla gamma di dispositivi Echo compatibili. Amazon Kids su Alexa offre ai bambini la possibilità di avere accesso a tanti contenuti con un'esperienza a misura di bambino, con giochi adatti alla loro età.

La sicurezza è garantita dalla Parental Dashboard che permette ai genitori di selezionare quali servizi possono essere attivati dai figli, con la possibilità di creare un Profilo Bambino che consenta ad Alexa di riconoscere la voce del minore e proporgli solo risposte correlate alla sua età.

I bambini, inoltre, possono effettuare e ricevere chiamate e videochiamate esclusivamente con contatti autorizzati dai genitori. Per quanto riguarda l'arrivo di nuovi dispositivi, Amazon conferma un evento online il 28 settembre.

