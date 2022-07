Novità per Twitter, è possibile abbandonare la conversazione: ecco come

Novità in vista per gli utenti di Twitter. La piattaforma apre a tutti la funzione di abbandono delle conversazioni indesiderate che si chiama "Unmentioning", che aveva iniziato a testare ad aprile su un numero ristretto di utenti.

La funzione, supportata su tutte le piattaforme e dispositivi, consente ad un utente di avere più controllo sulle sue menzioni, di escludersi da una conversazione e lasciarla una volta per tutte. Per rimuoversi da una conversazione, bisogna toccare il menu a tre punti sul tweet in questione. Da lì, è visibile una nuova opzione per "abbandonare la conversazione".

Dopo aver toccato quell'opzione, Twitter spiega che annullerà il tag del tuo nome utente, interromperà le menzioni future e le notifiche. Dopo aver confermato di voler abbandonare la conversazione, il nome utente verrà rimosso da tutti i tweet in quella conversazione. Gli altri utenti non saranno in grado di visualizzare il profilo e qualsiasi risposta non includerà il tag dell'utente che ha scelto questa opzione.

"Unmentioning" è una delle funzionalità che Twitter ha lanciato per cercare di frenare gli abusi sulla piattaforma. La società ha affermato che l'obiettivo di questa funzione è aiutare gli utenti a rimuovere se stessi da attenzioni indesiderate. L'azienda sta inoltre continuando a testare la nuova funzione "Modalità di sicurezza" che blocca automaticamente la comparsa dei troll nelle proprie menzioni.

