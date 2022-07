Twitter down per più di un’ora, disservizi a livello globale

Twitter down. Oggi (giovedì 14 luglio) il noto social network, a detta di numerosi utenti, ha smesso di funzionare attorno alle 14. I disservizi conseguenti al malfunzionamento dell'applicazione hanno creato disservizi che, secondo il sito Netblock, sarebbero stati a livello globale. Dopo oltre un'ora il social è tornato a funzionare e nei trend è comparso l'hashtag #Twitterdown.

Da parte della società non sono arrivate spiegazioni sull'interruzione del servizio, primo grande stop di Twitter dopo una serie di problemi per il social network a febbraio. I problemi sono iniziati dalle 14 circa e sono durati più di un'ora. "Al momento non è possibile recuperare i tweet, prova più tardi", è la scritta che appariva se ci si collegava alla piattaforma durante il down.

Il sito downdetector.com ha mostrato la mappa dei disservizi diffusi in tutta Italia: per il 54% degli utenti ci sono stati problemi ad accedere all'app, per il 32% sul sito, per il 14% nel caricamento. Al momento non è chiaro se sono estesi anche a livello più globale. Sono oltre 2mila le segnalazioni di problemi relativi all’app raccolte da downdetector.com.

Le segnalazioni sono arrivate da molti Paesi, da Usa a Francia, da Gran Bretagna a Germania fino all'Australia. Molti gli utenti che hanno denunciato l'impossibilità di accedere al proprio profilo. Chi era all'interno del social, invece, ha avuto problemi nella pubblicazione dei tweet, come molti politici che utilizzano spesso l'applicazione per commentare le principali notizie che riguardano il Paese.

Nel luglio del 2019 si è registrato un blackout mondiale che aveva mandato in tilt WhatsApp, Instagram e Facebook e un episodio simile, ancora precedente, nell'aprile dello stesso anno che evidentemente è stato un anno nero per le tre piattaforme. Il 13 marzo 2019, infatti, si è registrato il blocco più lungo che si ricordi, un record di 14 ore di stop per le app.

