Blanco in ospedale per un incidente: "Sto bene". Il 30 luglio tappa del tour a Catania

"Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo perforza restare a riposo… (ora sto bene)". Così il cantante bresciano Blanco annuncia il momentaneo stop al suo tour (il 24 giugno era in programma la tappa a Genova).

Il vincitore del Festival di Sanremo 2022 insieme a Mamhood con il brano "Brividi" ha pubblicato un breve video sul suo profilo Instagram che lo ritrare su un letto d'ospedale.

"La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno - annuncia il cantante lombardo - . Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo".

Tra le date estive del tour di Blanco "Blu Celeste 2022" c'è in calendario anche la tappa in Sicilia. Il prossimo 30 luglio è attesa la sua performance a Villa Bellini, a Catania. Poi Matera, Gallipoli, Cattolica, Olbia, prima della conclusione con le due date (16-17 settembre) a Milano, all'ippodromo Snai San Siro nel contesto del Milano Summer Festival.

Blanco è salito alla ribalta nel 2021 con i successi "La canzone nostra" e "Mi fai impazzire", arrivati al vertice della Top Singoli italiana. Ha in seguito pubblicato il suo primo album "Blu celeste", trainato dai singoli "Notti in bianco", "Paraocchi" e l'omonimo brano. Il brano "Brividi" in duetto con Mahmood è entrata in classifiche di vari Paesi e con la quale ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2022.

Lo scorso 21 maggio il cantante è stato palpeggiato da una fan durante il «Radio Italia Live» in piazza Duomo a Milano. Immagini che hanno fatto il giro del mondo (social) scatenando un’accesa polemica.

