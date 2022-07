Elisa ha contratto il Covid, stop al tour: a settembre tre tappe in Sicilia

Stop al tour estivo per Elisa. La cantautrice, musicista e produttrice friulana ha contratto il Covid ed è costretta ad interrompere il giro di concerti sparsi in tutta Italia.

L'annuncio è stato pubblicato sulla pagina social della stessa Elisa che oggi (domenica 10 luglio) si sarebbe dovuta esibire nell'ambito del Pistoia Blues e il 12 luglio a Bologna. La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. Il recupero della data verrà comunicato a breve ed i biglietti restano validi.

Il "Back To The Future Live Tour", il tour estivo di Elisa ha in programma anche tre tappe in Sicilia. L'artista ha in calendario le esibizioni nella Valle dei Templi ad Agrigento (1 settembre), al Teatro Greco di Siracusa (3 settembre) e infine al Teatro Greco di Taormina (5 settembre).

Elisa in oltre venti anni di carriera, dopo la realizzazione di undici album in studio, sei compilation, due album dal vivo, quattro album video, 73 singoli e altrettanti video musicali, ha venduto oltre 5,5 milioni di dischi. In Italia ha ottenuto tutti i principali premi e riconoscimenti in ambito musicale: dal Festival di Sanremo nel 2001 con il brano "Luce (tramonti a nord est)", alla Targa Tenco, da due Premi Lunezia a 15 Italian Wind & Music Awards, dal Festivalbar al Nastro d'argento, e un Premio Regia Televisiva. Tra gli altri numerosi riconoscimenti c'è anche un MTV Europe Music Award.

