Parla la ragazza che ha filmato il palpeggiamento subito da Blanco: «Ecco come è andata»

Lucia Dalgri, la giovane che ha filmato e postato su TikTok, il video nel quale il cantante Blanco viene palpeggiato da una fan, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato com'è andata questa vicenda che sta facendo molto discutere.

«Siamo arrivati al concerto già dalla mattina presto, per stare più vicini possibili al palco. Durante il live ho ripreso Blanco, perché non capita tutti i giorni di averlo così vicino». Poi cos'è successo? «Ad un certo punto Blanco ha preso per mano il mio fidanzato, visto che aveva la mano protesa verso di lui. Nemmeno me n'ero accorta all’inizio e ho continuato a riprendere il live, finché non ho visto la mano di questa ragazza, che mi ha dato subito molto fastidio. Non è una cosa da fare: sei ad un concerto, hai di fronte un cantante e ti comporti così? Non andrebbe fatto con nessuno».

Hai visto chi era? «Una ragazza della mia età con un top nero - ha detto a Un Giorno da Pecora - e avrà avuto circa 17 anni, l’ho vista alla fine del concerto». E poi hai postato tutto su TikTok? «Non pensavo potesse diventare virale e non mi aspettavo tutto quello che è successo in seguito».

Secondo te Blanco che reazione ha avuto? «Secondo me se ne è accorto, non puoi non accorgertene se ti toccano così, e poi la ragazza gli ha toccato anche la pancia. A fine concerto ho sentito che questa ragazza diceva alle persone con cui era “glielo ho toccato a Blanco”».

Come mai, secondo te, la tua coetanea ha compiuto un gesto del genere? «Allora secondo me la ragazza non lo ha fatto per molestarlo, anche se l’atto è certamente una molestia, quanto per “divertimento”, lo dico con molte virgolette, per un gioco, secondo me lo ha fatto senza pensare alle conseguenze».

