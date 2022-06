Occhi al cielo per la notte della "Superluna delle fragole", ecco quando e come vederla

Occhi al cielo per ammirare la "Superluna delle Fragole". Questa notte la luna piena raggiungerà il punto più vicino alla Terra, il perigeo, e sarà visibile più grande e luminosa e le sue sfumature si tingeranno di rosa. Il fenomeno, molto raro, sarà possibile guardarlo ad occhio nudo.

La Superluna splenderà in cielo a partire dall'1.23 di notte e potrà essere osservata fino alla sera del 16 giugno. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming grazie al Virtual Telescope Project, che lo trasmetterà sul proprio sito a partire dalle ore 21,15. È la seconda Superluna che ci regala il 2022.

Il suo nome evocativo è stato coniato dai nativi americani e tramandato fino ad oggi in onore della stagione di raccolta delle fragole. In Europa, invece, questa Luna è nota anche come ‘Luna delle Rose’, in quanto questo è il periodo in cui sboccia la regina dei fiori.

Viene considerata "Superluna" sia la Luna piena che quella nuova, a patto che essa si verifichi con il nostro satellite alla minima distanza dalla Terra. Naturalmente, però, la Luna nuova non è visibile in cielo, pertanto l’unica Superluna osservabile è quella piena, a meno che non si verifichi un’eclissi di Sole in corrispondenza della Superluna nuova (è accaduto nel marzo del 2016). Nel 2022, oltre alle quattro Superlune piene, cadono anche tre nuove, che però non è possibile ammirare.

