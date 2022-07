Occhi al cielo per la notte della "Superluna del Cervo", ecco quando e come vederla

Occhi al cielo per ammirare la Superluna del Cervo, la terza dell’anno ma la prima per grandezza. L'evento astronomico più spettacolare e suggestivo del 2022 avverrà per la concomitanza tra luna piena e distanza minima dalla Terra. Dopo aver raggiunto il perigeo, il punto dell’orbita lunare più vicino al nostro pianeta, la fase di luna piena inizierà oggi alle 20,37 e per poter ammirare e fotografare il satellite bisognerà attendere le 21,20 quando sorgerà sopra l’orizzonte. Lo sguardo dovrà essere puntato verso l’orizzonte, tra Sud e Sud-Est.

Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming offerte dal Virtual Telescope Project, sul loro sito a partire dalle ore 21 italiane, e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), a partire dalle 21,30 sui canali YouTube e Facebook di EduINAF. La Luna resterà piena per circa due giorni , si potrà osservarla nel cielo notturno fino al 15 luglio.

L'appellativo Superluna del Cervo, o "Buck Moon", fu ideato da alcune tribù di nativi americani per riferirsi alle corna dei cervi maschi che proprio in questo periodo tendono a raggiungere le dimensioni massime.

Lo scorso 14 giugno è stato possibile per ammirare la "Superluna delle Fragole". La luna piena ha raggiunto il punto più vicino alla Terra, il perigeo, ed è stata visibile più grande e luminosa e le sue sfumature si sono tinte di rosa. Il fenomeno, molto raro, è stato possibile guardarlo ad occhio nudo.

Viene considerata "Superluna" sia la Luna piena che quella nuova, a patto che essa si verifichi con il nostro satellite alla minima distanza dalla Terra. Naturalmente, però, la Luna nuova non è visibile in cielo, pertanto l’unica Superluna osservabile è quella piena, a meno che non si verifichi un’eclissi di Sole in corrispondenza della Superluna nuova (è accaduto nel marzo del 2016).

© Riproduzione riservata