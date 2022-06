A giugno l'allineamento di 5 pianeti, accade una volta ogni 20 anni: come e quando vederlo

Per gli appassionati di osservazioni astronomiche il mese di giugno sarà...magico. Quattro pianeti del sistema solare, Marte, Giove, Saturno e Venere sono già allineati in una perfetta diagonale e nei prossimi giorni arriverà anche Mercurio. Il fenomeno (non accedava da 18 anni!) che riproduce l'ordine naturale dei pianeti rispetto al Sole, accade circa una volta ogni venti anni, sarà visibile in cielo per tutta la durata del mese. Secondo gli astronomi i giorni "migliori" per potere godere di una visibilità più chiara saranno in due date: i prossimi 16 e 25 giugno.

Appassionati e non potranno osservare il raro evento senza l'ausilio di alcun telescopio. Basterà, infatti, svegliarsi prima del sorgere del sole per vederli in cielo. I pianeti saranno visibili e perfettamente in ordine dal Sole: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Sembreranno essere nello spesso punto per tutto il mese ma in realtà si stanno allontanando dalle loro posizioni. In particolare all'inizio sarà difficile individuare Mercurio ma nelle ultime settimane brillerà più di tutti.

Anche la Luna, molto probabilmente il 24 giugno, sarà allineata e l'evento si potrà ammirare circa un'ora prima che la luce del Sole coprirà i cinque pianeti e il satellite. La popolazione mondiale che che vive nell'emisfero settentrionale (tutti gli europei) dovranno individuare Mercurio a est e per ammirare gli altri pianeti il loro sguardo si dovrà spostare verso sud. Gli abitanti dell'emisfero australe, invece, dovranno invece dirigere lo sguardo a est per trovare Mercurio e poi dirigersi verso nord per ammirare l'allineamento.

Sarà possibile anche osservare le congiunzioni dei pianeti con la Luna. La prima sarà quella con Saturno, nella seconda parte della notte tra il 17 e il 18 giugno; il 20 e 21 giugno la Luna sarà vicina e Giove e anche a Marte; all'alba del 21 giugno si aggiungerà Venere e ci sarà anche Mercurio; nelle ultime ore della notte del 22 giugno Luna, Giove e Marte saranno ancora vicini. Il 26 giugno, infine, la congiunzione della Luna con Venere e le Pleiadi.

Nei mesi di febbraio e novembre del 2016 i pianeti erano allineati e visibili all'alba ma non nell'ordine della loro distanza dal Sole. Il prossimo eccezionale evento dell'allineamento dei cinque pianeti si verificherà nel 2040.

