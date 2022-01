Ponti e giorni festivi nel 2022, il calendario delle possibili mini vacanze

Il 2021 è stato particolarmente avaro di ponti e occasioni per programmare un week end lungo: l'anno che da poche ore ci siamo lasciati alle spalle ha dato pochi margini alla speranza di organizzare, Covid permettendo, qualche break all'insegna del relax e della libertà, almeno quella consentita, dalle restrizioni anti pandemia. Buone notizie invece per il 2022 appena nato nel corso del quale ci sarà il modo di godere di alcuni weekend più lunghi del solito.

Archiviato il periodo delle festività di fine anno, si arriva al giorno dell'Epifania che cade di giovedì e, potendo chiedere un giorno di ferie in più, sarà possibile allungare il fine settimana a 4 giorni. Calendario alla mano il pensiero va alle mini vacanze di Pasqua ma bisogna aspettare il 17 e 18 aprile. Il periodo pasquale, come da tradizione, prevede che la Santa Pasqua cada di domenica e che la Pasquetta, il giorno delle gite fuori porta, sia di lunedì. Per pianificare una breve gira fuori porta bisogna attendere il 25 aprile, festa della Liberazione, che cade di lunedì. La festa dei lavoratori, il primo maggio, invece, sarà una domenica. Ci spostiamo al 2 giugno, la festa della Repubblica: nel 2022 cade di giovedì e si potrebbe accarezzare l'idea per mettere il naso fuori, tra città d'arte, campagna o montagna.

Nel periodo estivo, il 15 agosto, giorno di Ferragosto, che quest'anno cade di lunedì, si potrebbe approfittare di una settimana lavorativa più corta. Con l'autunno torneranno i ponti: Ognissanti sarà un martedì, mentre quello dell'Immacolata un giovedì e quella dell'8 dicembre sarà l'ultima occasione utile. Il 25 dicembre, per Natale, sarà di domanica e il 31 dello stesso mese, per San Silvestro, sarà un sabato.

