Icardi, spunta un'altra donna. Wanda Nara: "Non voglio sapere più niente" e va via da Parigi da sola

"Sto lavorando e non voglio più sapere niente di niente". Piombano come un macigno le parole di Wanda Nara che metterebbe un punto al suo matrimonio con Icardi. Dopo la riconciliazione dei due con belle frasi sui social, foto e il festeggiamento del compleanno di una delle figlie, la nuova e sembrerebbe definitiva rottura tra i due sarebbe stata scatenata da un video a luci rosse che Eugenia Suarez avrebbe mandato al giocatore. A fare queste rivelazioni è Yanina Latorre, giornalista vicina alle vicende della coppia, che durante una trasmissione ha letto in diretta un messaggio inviatale dalla stessa Wanda.

Icardi, i motivi della nuova rottura

La colpa della rottura sarebbe ancora di Eugenia China Suarez, che proprio stamattina ha postato un video social molto enigmatico: in molti hanno colto un riferimento al nuovo scandalo che l'ha colpita. Sarebbe anche entrata in scena un'altra donna, Guendalina Rodriguez, accusando il bomber del Psg di averle continuato a scrivere alcuni messaggi anche negli ultimi giorni. Infine, il presunto flirt di Icardi con un'altra donna, la modella Rocio Guirao Diaz, prima di Eugenia Suarez, avrebbero definitivamente aggravato la situazione fra i due.

Icardi, la fuga di Wanda Nara

La showgirl è tornata a Milano senza i figli nè Icardi e ha già tolto dai social network il post di riconciliazione con l'attaccante del Psg, che nel frattempo si è tolto da Instagram, cancellando il suo account.

