Wanda Nara-Icardi, il viaggio a Dubai per sancire la pace: "Quattro giorni indimenticabili"

Ci volevano il sole e il mare per riportare la quiete in casa Icardi. Qualche giorno di vacanza a Dubai sembra aver ridato serenità alla coppia dopo qualche settimana di venti di crisi. Mauro Icardi e Wanda Nara hanno infatti approfittato della sosta delle nazionali per alcuni giorni di relax, soli e senza figli per recuperare un rapporto che sembrava compromesso.

Un post con una foto su Instagram scoprono le carte: "Dopo 4 giorni indimenticabili, torniamo a casa... Ci aspettano le 5 persone più importanti della nostra vita", scrive Wanda Nara. Un post che pare certificare la fine della crisi, tanto più che un cuore rosso chiude la frase e che Mauro Icardi ha ripostato anche tra le sue storie Instagram.

Il calciatore, del resto, ha tentato in tutti i modi di salvare il suo matrimonio, mentre la moglie non nascondeva i suoi dubbi. Ma, ancora una volta, la richiesta di perdono dopo la sbandata per l'attrice Eugenia 'China' Suarez è andata a buon fine e per la seconda volta la coppia è tornata insieme.

Una pace fatta e dimostrata a colpi di social. Lo stesso Icardi non ha tenuto segrete le sue intenzioni attraverso i post: "Insieme possiamo realizzare ciò che da soli avremmo solo sognato", ha scritto nelle scorse ore a corredo di una foto con la moglie pubblicata su Instagram.

