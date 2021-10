Wanda Nara perdona Icardi dopo il tradimento: divorzio ad un passo poi il ripensamento

Si chiude a lieto fine la breve telenovela, tutta argentina, tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo due settimane di crisi è scoppiata.....la pace tra l'attaccante ex Inter e Samp, in forza al Paris Saint Germain con un sontuoso contratto, e la moglie-procuratrice. I due vivono a Parigi con i cinque figli: Benedetto, Valentino, Costantino, Francesca e Isabella.

Tutto sui social

La manager del calciatore sudamericano ha usato ancora una volta i social, in particolare il suo seguitissimo account Instagram per annunciare che nella coppia è tornato il sereno. Wanda ha ammesso in un lungo post di aver perdonato il marito dopo il tradimento ("l'altra" sarebbe Eugenia Suarez, attrice, cantante, modella 29enne di Buenos Aires): "L'importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere, ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo". E tornarono felici e contenti.

Divorzio ad un passo, poi il ripensamento

Wanda aveva cancellato dai social network i post in posa al marito. La showgirl argentina ha spiegato che la coppia era ad un passo dal divorzio: "Ho pubblicato foto che mostravano quanto stavamo bene e quanto eravamo felici, sono rimasta molto ferita da quello che è successo. Chiedevo ogni giorno a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l'unico modo per porre fine a tanto dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall'avvocato. In due giorni lui ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l'accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: 'Ti ho dato tutto e tu anche, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice'. E lì ho capito che pur avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicuro che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia".

La showgirl aveva rivelato la "rottura"

A rivelare la fine della storia tra i due era stata la stessa showgirl e agente del marito calciatore. “Un’altra famiglia che hai rovinato per una tro...” la scritta pubblicata su una storia Instagram dall'argentina, che dopo pochi minuti l’ha rimossa. I media sudamericani, ovviamente, si erano scatenati e hanno avevano notato come Nara aveva smesso di seguire Icardi sullo stesso social network ed aveva eliminato le foto che la ritraevano con l'attaccante del Psg.

Il calciatore aveva pubblicato foto e storie insieme alla moglie

Il calciatore sudamericano aveva dato un segnale, un tentativo di riconciliale la frattura sentimentale con Wanda Nara, sempre attraverso i social. Icardi, infatti, aveva pubblicato tre foto insieme alla moglie (due della coppia e una con tutti i figli) scrivendo: "Feliz dia mamucha" in riferimento alla festa della mamma si è festeggiata il 17 ottobre in Argentina. Il giocatore aveva anche pubblicato una storia mentre la coppia era insieme a Milano taggando l'account della moglie e questo lasciava intuire che la stessa non fosse stata "bloccata".

