Gigi D'Alessio, la nuova fiamma Denise è incinta: quinto figlio in arrivo per il cantante

Archiviata la storia d'amore con Anna Tatangelo, Gigi D'Alessio si dice sempre più innamorato della sua nuova fiamma, Denise Esposito.

La ragazza è napoletana, ha 26 anni in meno e aspetta un bambino dal cantante, il quinto per lui. La conferma della loro storia d'amore è arrivata mesi fa dopo essere stati paparazzati mano nella mano a Roma. Insieme vivono nella villa del cantante fuori Roma, dove ha vissuto fino a qualche tempo fa con la ex Anna Tatangelo.

La Esposito e Gigi D'Alessio si sarebbero conosciuti lo scorso anno durante uno spettacolo. Nata il 19 novembre del 1992, Denise ama viaggiare, ed è molto legata alla sua famiglia. In particolare al fratello Manuel.

In passato, Gigi D'Alessio è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato. dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Oggi è nonno di Noemi e Sofia, figlie di Claudio.

Nel 2006 ha reso nota la sua relazione con la cantante Anna Tatangelo, finita poi nel 2017. Vano il tentativo di un riavvicinamento. I due hanno avuto insieme un figlio di nome Andrea, nato nel 2010.

Ora l'arrivo del quinto figlio. Stando alle dichiarazioni di un'amica al settimanale DiPiù, fra la ragazza e il cantante si tratterebbe di vero amore.

