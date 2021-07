Harry e Meghan vogliono battezzare Lilibet a Windsor in presenza della Regina

I duchi di Sussex, Harry e Meghan, hanno intenzione di battezzare la loro secondogenita, Lilibet, a Windsor in presenza della Regina. Lo hanno riferito fonti nella Casa Reale, come riporta il Daily Mail; e secondo il tabloid, il principe Harry ha «chiarito le sue intenzioni» durante la sua ultima visita a Londra per l’inaugurazione della statua dedicata alla madre, Lady Diana.

«Hanno accusato la Regina di aver trasmesso 'dolore genetico e sofferenza' e accusato di razzismo persone di cui non hanno fatto il nome, ma il duca e la duchessa del Sussex sono apparentemente desiderosi di aggrapparsi ai benefici della vita nella Famiglia reale», ha scritto il Daily Mail, sempre molto critico con la coppia.

«Harry ha detto a diverse persone che vuole battezzare Lili a Windsor, come il fratello» Archie, ha raccontato una fonte a Palazzo, aggiungendo che sia Harry che Meghan «sono felici di aspettare che le circostanze lo permettano». In caso la cerimonia avesse luogo, si tratterebbe della prima visita di Meghan Markle nel Regno Unito dopo la Megxit, quando l’anno scorso la coppia ha lasciato gli incarichi reali e si è trasferita in California.

La stampa britannica fa notare che, a sei settimane dalla nascita di Lilibet, alla piccola non è ancora stato ufficialmente riconosciuto l’ottavo posto nella linea di successione, cosa che farebbe retrocedere al nono il secondo figlio di Elisabetta, il principe Andrea. Lili verrà aggiunta nella lista solo una volta battezzata, condizione necessaria per aspirare alla successione.

