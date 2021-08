Nessuna foto pubblica insieme da gennaio, Alberto di Monaco e Charlene verso il divorzio?

Charlene e Alberto di Monaco non compaiono pubblicamente insieme dal 26 gennaio. Basta questo, basta poco, per innescare un tam tam che fa il giro di siti e giornali rosa-gossip d’Europa, per arrivare in Francia ad eco amplificata, che rende obbligatori titoli con punti interrogativi: «Charlene e Albert II di Monaco sono sull'orlo del divorzio?» scrive l’inserto femminile di Le Figaro 'Madame Figaro'.

Vedere i coniugi insieme in questi giorni sarebbe effettivamente difficile, perchè Alberto è a Tokyo per le Olimpiadi, essendo membro del Cio.

Ciò che però ha destato sospetto è stato il mancato festeggiamento 'in presenza' per i dieci anni di matrimonio i primi di luglio: la coppia li ha celebrati a distanza.

Charlene si trova infatti ancora in Sudafrica, da marzo, quando vi si recò per partecipare ai funerali di Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu, il re degli Zulu.

Un impegno ufficiale che le imponeva in quel momento di lasciare a Monaco i gemelli di sette anni, Jacques e Gabriella. Non si sapeva allora però che li avrebbe rivisti soltanto mesi dopo, a giugno, quando sono andati a farle visita insieme al principe Alberto. Charlene invece non si è più spostata, di sicuro non è tornata a Monaco, a causa - è stato dichiarato, confermato e ribadito da Palazzo - di un’infezione alle vie aeree superiori.

Ordine dei medici. Questo però non basta a fugare tutti i dubbi.

Non al settimanale tedesco Bunte che vuole vederci chiaro e allora indaga, fino a raccogliere informazioni secondo cui la principessa Charlene si starebbe guardando intorno in Sudafrica alla ricerca di una proprietà immobiliare da acquistare nei pressi di Johannesburg. E soprattutto non avrebbe «per il momento, nessuna intenzione di rientrare» a Monaco, stando a testimonianze anonime raccolte da Bunte.

In aggiunta Paris Match svela che la facoltosa imprenditrice Colleen Glaeser, grande amica della principessa, la starebbe aiutando a creare un’impresa per gestire i suoi interessi e attività direttamente dal Sudafrica. E poi è ancora la rivista tedesca, senza grandi indugi, ad affermare che l’annuncio del divorzio per la coppia reale sarebbe imminente.

Secondo questo racconto non ci sarebbe un vero e proprio fattore scatenante, nè un episodio a mò di goccia che fa traboccare il vaso, ma un crescendo di disagio verso le continue chiacchere e voci di infedeltà da parte di Alberto, insieme al fatto di sentirsi «giudicata e incompresa».

